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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1827 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
50 злотых 1827 FH
Средняя цена 44000 $
Продажи
0 17

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
10 грошей 1827 IB
Средняя цена 150 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
10 грошей 1827 FH
Средняя цена 80 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
10 злотых 1827 IB
Средняя цена 200000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 злотый 1827 IB
Средняя цена 250 $
Продажи
1 60
Аверс
Реверс
10 злотых 1827 FH
Средняя цена 32000 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
5 грошей 1827 IB
Средняя цена 40 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
5 грошей 1827 FH
Средняя цена 60 $
Продажи
0 44

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 гроша 1827 IB Z MIEDZI KRAIOWEY
Средняя цена 100 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
3 гроша 1827 IB Z MIEDZI KRAIOWEY Новодел
Средняя цена 350 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
3 гроша 1827 FH Z MIEDZI KRAIOWEY Новодел
Средняя цена 5800 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
3 гроша 1827 FH
Средняя цена 490 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
3 гроша 1827 FH Новодел
Средняя цена 3200 $
Продажи
0 1
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