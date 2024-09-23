10 злотых 1827 года FH (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1827 года со знаком FH. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 508 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 395000 PLN. Торги состоялись 31 мая 2008.

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