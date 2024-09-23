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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1827 года FH (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 10 злотых 1827 года FH - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 10 злотых 1827 года FH - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Русский Нумизматический Дом

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 31,1 гр
  • Чистого серебра (0,8679 oz) 26,9948 гр
  • Диаметр 39,2 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1827
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1827 года со знаком FH. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 508 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 395000 PLN. Торги состоялись 31 мая 2008.

Сохранность
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Польша 10 злотых 1827 FH на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 10 злотых 1827 FH на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
45889 $
Цена в валюте аукциона 200000 PLN
Польша 10 злотых 1827 FH на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша 10 злотых 1827 FH на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
9312 $
Цена в валюте аукциона 44000 PLN
Польша 10 злотых 1827 FH на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Польша 10 злотых 1827 FH на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1827 FH на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 злотых 1827 FH на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша 10 злотых 1827 FH на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Польша 10 злотых 1827 FH на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность MS63
Цена
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Польша 10 злотых 1827 FH на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 28, 2020
Польша 10 злотых 1827 FH на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 28, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 злотых 1827 FH на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1827 FH на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 10 злотых 1827 FH на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 1827 FH на аукционе Александр - June 21, 2019
Польша 10 злотых 1827 FH на аукционе Александр - June 21, 2019
Продавец Александр
Дата 21 июня 2019
Сохранность MS63
Цена
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Польша 10 злотых 1827 FH на аукционе Русское Наследие - December 15, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность AU50 RNGA
Цена
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Польша 10 злотых 1827 FH на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность UNC PL
Цена
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Польша 10 злотых 1827 FH на аукционе Heritage - January 8, 2018
Польша 10 злотых 1827 FH на аукционе Heritage - January 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1827 FH на аукционе Katz - October 29, 2017
Продавец Katz
Дата 29 октября 2017
Сохранность AU
Цена
Польша 10 злотых 1827 FH на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша 10 злотых 1827 FH на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность AU
Цена
Польша 10 злотых 1827 FH на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 30, 2017
Польша 10 злотых 1827 FH на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 30, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 30 сентября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1827 FH на аукционе MARCINIAK - June 11, 2017
Польша 10 злотых 1827 FH на аукционе MARCINIAK - June 11, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 11 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 злотых 1827 FH на аукционе Rare Coins - June 10, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность XF45
Цена
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Польша 10 злотых 1827 FH на аукционе Русское Наследие - March 22, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 22 марта 2017
Сохранность AU50 RNGA
Цена
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Польша 10 злотых 1827 FH на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность MS64 PL
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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