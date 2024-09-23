Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 1827 года FH (Польша, Царство Польское)
Фотография: Русский Нумизматический Дом
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 31,1 гр
- Чистого серебра (0,8679 oz) 26,9948 гр
- Диаметр 39,2 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 10 злотых
- Год 1827
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1827 года со знаком FH. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 508 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 395000 PLN. Торги состоялись 31 мая 2008.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
45889 $
Цена в валюте аукциона 200000 PLN
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
9312 $
Цена в валюте аукциона 44000 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность MS60 NGC
Цена
******
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 21 июня 2019
Сохранность MS63
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность AU50 RNGA
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 30 сентября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 марта 2017
Сохранность AU50 RNGA
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 злотых 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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