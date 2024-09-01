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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Серебряные монеты 10 злотых Царства Польского - Польша

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10 злотых 1820-1822

Год Знак Описание Тираж UNC БиткинКопицкий Продажи Продажи
1820 IB 543 RR5 0 1011821 IB 1,195 RR4 0 421822 IB 233 RR5 0 111
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10 злотых 1823-1825

Год Знак Описание Тираж UNC БиткинКопицкий Продажи Продажи
1823 IB 1,124 RR4 0 1371824 IB 513 R1R5 0 541825 IB - R1R5 0 41
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10 злотых 1827

Год Знак Описание Тираж UNC БиткинКопицкий Продажи Продажи
1827 IB 123 R4R8 0 31827 FH - R2R7 0 38
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