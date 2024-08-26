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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1821 года IB (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 10 злотых 1821 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 10 злотых 1821 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 31,1 гр
  • Чистого серебра (0,8679 oz) 26,9948 гр
  • Диаметр 39,2 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 1,195

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1821
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1821 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 51650 проданному на аукционе Heritage Auctions за 11500 USD. Торги состоялись 31 мая 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 злотых 1821 IB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 10 злотых 1821 IB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
1901 $
Цена в валюте аукциона 7500 PLN
Польша 10 злотых 1821 IB на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 10 злотых 1821 IB на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
2524 $
Цена в валюте аукциона 11000 PLN
Польша 10 злотых 1821 IB на аукционе Rauch - September 25, 2022
Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 злотых 1821 IB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 10 злотых 1821 IB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 злотых 1821 IB на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 10 злотых 1821 IB на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 злотых 1821 IB на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 10 злотых 1821 IB на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1821 IB на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
Польша 10 злотых 1821 IB на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность AU58
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 злотых 1821 IB на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Польша 10 злотых 1821 IB на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 злотых 1821 IB на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU55
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1821 IB на аукционе Wójcicki - February 24, 2018
Польша 10 злотых 1821 IB на аукционе Wójcicki - February 24, 2018
Продавец Wójcicki
Дата 24 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 злотых 1821 IB на аукционе Heritage - January 8, 2018
Польша 10 злотых 1821 IB на аукционе Heritage - January 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1821 IB на аукционе WDA - MiM - October 7, 2017
Польша 10 злотых 1821 IB на аукционе WDA - MiM - October 7, 2017
Продавец WDA - MiM
Дата 7 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 злотых 1821 IB на аукционе Александр - June 16, 2017
Польша 10 злотых 1821 IB на аукционе Александр - June 16, 2017
Продавец Александр
Дата 16 июня 2017
Сохранность AU50
Цена
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Польша 10 злотых 1821 IB на аукционе MARCINIAK - June 11, 2017
Польша 10 злотых 1821 IB на аукционе MARCINIAK - June 11, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 11 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 злотых 1821 IB на аукционе Rare Coins - June 10, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность XF40
Цена
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Польша 10 злотых 1821 IB на аукционе Александр - December 16, 2016
Польша 10 злотых 1821 IB на аукционе Александр - December 16, 2016
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2016
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 1821 IB на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша 10 злотых 1821 IB на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 злотых 1821 IB на аукционе WAG - December 30, 2013
Продавец WAG
Дата 30 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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