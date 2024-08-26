Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 1821 года IB (Польша, Царство Польское)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 31,1 гр
- Чистого серебра (0,8679 oz) 26,9948 гр
- Диаметр 39,2 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 1,195
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 10 злотых
- Год 1821
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1821 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 51650 проданному на аукционе Heritage Auctions за 11500 USD. Торги состоялись 31 мая 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность UNC
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Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 24 февраля 2018
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 7 октября 2017
Сохранность VF
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Продавец Александр
Дата 16 июня 2017
Сохранность AU50
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 июня 2017
Сохранность VF
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Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Александр
Дата 16 декабря 2016
Сохранность AU55 PCGS
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Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность VF
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Где продать?
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