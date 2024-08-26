10 злотых 1821 года IB (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1821 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 51650 проданному на аукционе Heritage Auctions за 11500 USD. Торги состоялись 31 мая 2007.

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