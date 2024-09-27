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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1821 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
50 злотых 1821 IB Малая голова
Средняя цена 10000 $
Продажи
0 16

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
10 злотых 1821 IB
Средняя цена 4100 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
10 грошей 1821 IB
Средняя цена 130 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
2 злотых 1821 IB Малая голова
Средняя цена 180 $
Продажи
0 64
Аверс
Реверс
5 грошей 1821 IB
Средняя цена 220 $
Продажи
0 14

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 грош 1821 IB Длинный хвост
Средняя цена 160 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1 грош 1821 IB Длинный хвост Новодел
Средняя цена 930 $
Продажи
0 1
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