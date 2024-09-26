Польша Период: 1506-2020 1506-2020
50 злотых 1821 года IB "Малая голова" (Польша, Царство Польское)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 9,81 гр
- Чистого золота (0,2892 oz) 8,9958 гр
- Диаметр 23,6 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 2,683
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 50 злотых
- Год 1821
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 1821 года "Малая голова" со знаком IB. Это золотая монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6248 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 14000 EUR. Торги состоялись 10 марта 2010.
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Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
11879 $
Цена в валюте аукциона 790000 RUB
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 марта 2010
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2007
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 декабря 2006
Сохранность MS60
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность UNC PL
Цена
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Где продать?
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