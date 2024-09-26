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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 злотых 1821 года IB "Малая голова" (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 50 злотых 1821 года IB "Малая голова" - цена золотой монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 50 злотых 1821 года IB "Малая голова" - цена золотой монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 9,81 гр
  • Чистого золота (0,2892 oz) 8,9958 гр
  • Диаметр 23,6 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 2,683

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 50 злотых
  • Год 1821
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 1821 года "Малая голова" со знаком IB. Это золотая монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6248 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 14000 EUR. Торги состоялись 10 марта 2010.

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Польша 50 злотых 1821 IB "Малая голова" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Польша 50 злотых 1821 IB "Малая голова" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
11879 $
Цена в валюте аукциона 790000 RUB
Продавец WCN
Дата 16 мая 2020
Сохранность AU
Цена
9006 $
Цена в валюте аукциона 38000 PLN
Польша 50 злотых 1821 IB "Малая голова" на аукционе Künker - February 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша 50 злотых 1821 IB "Малая голова" на аукционе SINCONA - October 23, 2017
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1821 IB "Малая голова" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша 50 злотых 1821 IB "Малая голова" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша 50 злотых 1821 IB "Малая голова" на аукционе SINCONA - October 24, 2016
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша 50 злотых 1821 IB "Малая голова" на аукционе CNG - January 6, 2016
Продавец CNG
Дата 6 января 2016
Сохранность VF
Цена
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Польша 50 злотых 1821 IB "Малая голова" на аукционе Künker - March 10, 2010
Продавец Künker
Дата 10 марта 2010
Сохранность XF
Цена
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Польша 50 злотых 1821 IB "Малая голова" на аукционе Gorny & Mosch - October 9, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2007
Сохранность XF
Цена
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Польша 50 злотых 1821 IB "Малая голова" на аукционе Александр - December 15, 2006
Польша 50 злотых 1821 IB "Малая голова" на аукционе Александр - December 15, 2006
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2006
Сохранность MS60
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 декабря 2005
Сохранность XF
Цена
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Польша 50 злотых 1821 IB "Малая голова" на аукционе UBS - January 28, 2002
Продавец UBS
Дата 28 января 2002
Сохранность UNC
Цена
Польша 50 злотых 1821 IB "Малая голова" на аукционе UBS - January 29, 2001
Продавец UBS
Дата 29 января 2001
Сохранность XF
Цена
Польша 50 злотых 1821 IB "Малая голова" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 50 злотых 1821 IB "Малая голова" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность UNC PL
Цена
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Польша 50 злотых 1821 IB "Малая голова" на аукционе GGN - February 18, 1994
Польша 50 злотых 1821 IB "Малая голова" на аукционе GGN - February 18, 1994
Продавец GGN
Дата 18 февраля 1994
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 23 мая 1992
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 злотых 1821 "Малая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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