Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Золотые монеты 50 злотых Царства Польского - Польша
50 злотых 1817-1819Большая голова
Год Знак Описание Тираж UNC БиткинКопицкий Продажи Продажи1817 IB 17,194 R1R2 0 671818 IB 50,040 RR2 0 2011819 IB 19,506 R1R4 0 50
50 злотых 1819-1823Малая голова
Год Знак Описание Тираж UNC БиткинКопицкий Продажи Продажи1819 IB 19,506 RR3 0 851820 IB 7,098 R1R3 0 131821 IB 2,683 R1R4 0 161822 IB 1,610 R1R4 0 351823 IB 181 R3R5 0 5
50 злотых 1827-1829
Год Знак Описание Тираж UNC БиткинКопицкий Продажи Продажи1827 FH 299 R3R5 0 171829 FH 1,878 R1R3 1 114
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