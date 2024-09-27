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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Золотые монеты 50 злотых Царства Польского - Польша

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50 злотых 1817-1819

Большая голова
Год Знак Описание Тираж UNC БиткинКопицкий Продажи Продажи
1817 IB 17,194 R1R2 0 671818 IB 50,040 RR2 0 2011819 IB 19,506 R1R4 0 50
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50 злотых 1819-1823

Малая голова
Год Знак Описание Тираж UNC БиткинКопицкий Продажи Продажи
1819 IB 19,506 RR3 0 851820 IB 7,098 R1R3 0 131821 IB 2,683 R1R4 0 161822 IB 1,610 R1R4 0 351823 IB 181 R3R5 0 5
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50 злотых 1827-1829

Год Знак Описание Тираж UNC БиткинКопицкий Продажи Продажи
1827 FH 299 R3R5 0 171829 FH 1,878 R1R3 1 114
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