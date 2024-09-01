50 злотых 1829 года FH (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 1829 года со знаком FH. Это золотая монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6474 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 24000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2009.

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