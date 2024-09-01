Польша Период: 1506-2020 1506-2020
50 злотых 1829 года FH (Польша, Царство Польское)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 9,81 гр
- Чистого золота (0,2892 oz) 8,9958 гр
- Диаметр 23,7 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,878
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 50 злотых
- Год 1829
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (114)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 1829 года со знаком FH. Это золотая монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6474 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 24000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
8630 $
Цена в валюте аукциона 8000 EUR
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Spink
Дата 15 января 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Spink
Дата 15 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность MS61
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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