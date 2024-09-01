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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 злотых 1829 года FH (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 50 злотых 1829 года FH - цена золотой монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 50 злотых 1829 года FH - цена золотой монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 9,81 гр
  • Чистого золота (0,2892 oz) 8,9958 гр
  • Диаметр 23,7 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,878

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 50 злотых
  • Год 1829
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (114)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 1829 года со знаком FH. Это золотая монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6474 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 24000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 50 злотых 1829 FH на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 50 злотых 1829 FH на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
10481 $
Цена в валюте аукциона 42000 PLN
Польша 50 злотых 1829 FH на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
8630 $
Цена в валюте аукциона 8000 EUR
Польша 50 злотых 1829 FH на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 50 злотых 1829 FH на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1829 FH на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 50 злотых 1829 FH на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша 50 злотых 1829 FH на аукционе New York Sale - January 12, 2023
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1829 FH на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1829 FH на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 50 злотых 1829 FH на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Польша 50 злотых 1829 FH на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Польша 50 злотых 1829 FH на аукционе Heritage - November 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
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Польша 50 злотых 1829 FH на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
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Польша 50 злотых 1829 FH на аукционе WAG - June 12, 2022
Продавец WAG
Дата 12 июня 2022
Сохранность XF
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Польша 50 злотых 1829 FH на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность AU58 NGC
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Польша 50 злотых 1829 FH на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша 50 злотых 1829 FH на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1829 FH на аукционе Spink - January 15, 2022
Продавец Spink
Дата 15 января 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Польша 50 злотых 1829 FH на аукционе Spink - January 15, 2022
Продавец Spink
Дата 15 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 ноября 2021
Сохранность UNC
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Польша 50 злотых 1829 FH на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Польша 50 злотых 1829 FH на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность MS61
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Польша 50 злотых 1829 FH на аукционе Rare Coins - December 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 50 злотых 1829 FH на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Польша 50 злотых 1829 FH на аукционе Spink - September 30, 2019
Продавец Spink
Дата 30 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
Польша 50 злотых 1829 FH на аукционе Auction World - July 21, 2019
Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Где купить?
Польша 50 злотых 1829 FH на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность AU58 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 50 злотых 1829 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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