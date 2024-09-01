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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1829 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
50 злотых 1829 FH
Средняя цена 9400 $
Продажи
1 114
Аверс
Реверс
25 злотых 1829 FH
Средняя цена 8500 $
Продажи
0 59

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
5 злотых 1829 FH
Средняя цена 230 $
Продажи
0 319
Аверс
Реверс
1 злотый 1829 FH
Средняя цена 250 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
5 грошей 1829 FH
Средняя цена 55 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
5 грошей 1829 KG Новодел
Средняя цена
Продажи
0 1

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 гроша 1829 FH
Средняя цена 160 $
Продажи
0 48
Аверс
Реверс
3 гроша 1829 FH Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 гроша 1829 Без "FH"
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 грош 1829 FH
Средняя цена 80 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
1 грош 1829 FH Новодел
Средняя цена 430 $
Продажи
0 3
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