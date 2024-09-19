Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1829 года FH. Новодел (Польша, Царство Польское)
Разновидность: Новодел
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1829 года со знаком FH. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3136 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3400 PLN. Торги состоялись 1 февраля 2024.
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