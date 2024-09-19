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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1829 года FH. Новодел (Польша, Царство Польское)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 грош 1829 года FH Новодел - цена монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 1 грош 1829 года FH Новодел - цена монеты - Польша, Царство Польское

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,86 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 1 грош
  • Год 1829
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1829 года со знаком FH. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3136 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3400 PLN. Торги состоялись 1 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • MARCINIAK (2)
  • Numimarket (1)
Польша 1 грош 1829 FH на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1829 FH на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 45 PLN
Польша 1 грош 1829 FH на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1829 FH на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
843 $
Цена в валюте аукциона 3400 PLN
Польша 1 грош 1829 FH на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша 1 грош 1829 FH на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена

Где продать?

Для продажи 1 грош 1829 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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