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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Медные монеты 1 грош Царства Польского - Польша

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1 грош 1815-1817

Короткий хвост
Год Знак Описание Тираж UNC БиткинКопицкий Продажи Продажи
1815 IB Новодел - R2R6 0 01816 IB 1,873,070 0 441817 IB Новодел - R2R6 0 0
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1 грош 1815-1822

Длинный хвост
Год Знак Описание Тираж UNC БиткинКопицкий Продажи Продажи
1815 IB Новодел - R3R7 0 61816 IB Новодел - R2R6 0 11817 IB 3,091,936 0 391817 IB Новодел - R2R5 0 81818 IB 4,034,994 0 281818 IB Новодел - R2R5 0 21818 - R1R8 0 01819 IB - RR2 0 131819 IB Новодел - R2R5 0 41820 IB 371,700 RR1 0 91820 IB Новодел - R2R5 0 11821 IB 571,278 R 0 91821 IB Новодел - R2R5 0 11822 IB - R1R4 0 3
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1 грош 1822-1826

Z MIEDZI KRAIOWEY
Год Знак Описание Тираж UNC БиткинКопицкий Продажи Продажи
1822 IB 2,720,702 0 201822 IB Новодел - R2R5 0 71823 IB 5,046,096 0 521823 IB Новодел - R2R5 0 71824 IB 5,412,794 0 561824 IB Новодел 5,412,794 R2R5 0 41825 IB 2,107,961 0 351825 IB Новодел - R2R5 0 41826 IB Новодел - R3R7 0 10
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1 грош 1824-1835

Год Знак Описание Тираж UNC БиткинКопицкий Продажи Продажи
1824 IB Новодел - R4R8 0 11828 FH 1,189,568 R 0 381828 FH Новодел - R2R5 0 11829 FH 931,167 R 0 221829 FH Новодел - R2R5 0 31830 FH 1,568,652 0 541830 FH Новодел - R2R5 0 61830 KG 1,568,652 R1 0 31830 KG Новодел - R2R5 0 01831 KG 1,776,820 0 131831 KG Новодел - R2R5 0 01832 KG 1,558,658 0 251832 KG Новодел - R2R5 0 11833 KG 374,760 R1 0 81833 KG Новодел - R2R5 0 41834 KG 427,348 R 0 41834 KG Новодел - R2R5 0 01834 IP 427,348 R 0 111834 IP Новодел - R2R5 0 21835 IP 541,687 R 0 221835 IP Новодел - R2R5 0 3
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