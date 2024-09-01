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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1820 года IB "Длинный хвост". Новодел (Польша, Царство Польское)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 грош 1820 года IB "Длинный хвост" Новодел - цена монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 1 грош 1820 года IB "Длинный хвост" Новодел - цена монеты - Польша, Царство Польское

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,86 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 1 грош
  • Год 1820
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1820 года "Длинный хвост" со знаком IB. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 462 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 330 PLN. Торги состоялись 23 ноября 1996.

Сохранность
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  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 23 ноября 1996
Сохранность UNC
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1820 "Длинный хвост" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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