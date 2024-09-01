Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1820 года IB "Длинный хвост". Новодел (Польша, Царство Польское)
Разновидность: Новодел
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Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1820 года "Длинный хвост" со знаком IB. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 462 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 330 PLN. Торги состоялись 23 ноября 1996.
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