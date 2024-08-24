Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1820 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
50 злотых 1820 IB Малая голова
Средняя цена 13000 $
Продажи
0 13

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
10 злотых 1820 IB
Средняя цена 4400 $
Продажи
0 101
Аверс
Реверс
10 грошей 1820 IB
Средняя цена 170 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
2 злотых 1820 IB Большая голова
Средняя цена 70 $
Продажи
0 52
Аверс
Реверс
2 злотых 1820 IB Малая голова
Средняя цена 170 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
5 грошей 1820 IB
Средняя цена 55 $
Продажи
0 48

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 гроша 1820 IB
Средняя цена 890 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
3 гроша 1820 IB Новодел
Средняя цена 980 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1 грош 1820 IB Длинный хвост
Средняя цена 150 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1 грош 1820 IB Длинный хвост Новодел
Средняя цена
Продажи
0 1
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск