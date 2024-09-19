Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 грошей 1820 года IB (Польша, Царство Польское)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,194)
- Вес 2,9 гр
- Чистого серебра (0,0181 oz) 0,5626 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 793,241
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 10 грошей
- Год 1820
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1820 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1591 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1200 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2012.
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Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 марта 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность XF
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Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 грошей 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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