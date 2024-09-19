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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 грошей 1820 года IB (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 10 грошей 1820 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 10 грошей 1820 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,194)
  • Вес 2,9 гр
  • Чистого серебра (0,0181 oz) 0,5626 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 793,241

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 10 грошей
  • Год 1820
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1820 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1591 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1200 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 грошей 1820 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10 грошей 1820 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Польша 10 грошей 1820 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10 грошей 1820 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Польша 10 грошей 1820 IB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 10 грошей 1820 IB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Польша 10 грошей 1820 IB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 10 грошей 1820 IB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1820 IB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 10 грошей 1820 IB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1820 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 10 грошей 1820 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1820 IB на аукционе Знак - July 14, 2023
Польша 10 грошей 1820 IB на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 10 грошей 1820 IB на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 10 грошей 1820 IB на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1820 IB на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Польша 10 грошей 1820 IB на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 марта 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1820 IB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша 10 грошей 1820 IB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1820 IB на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Польша 10 грошей 1820 IB на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1820 IB на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Польша 10 грошей 1820 IB на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1820 IB на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша 10 грошей 1820 IB на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1820 IB на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Польша 10 грошей 1820 IB на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1820 IB на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша 10 грошей 1820 IB на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1820 IB на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 10 грошей 1820 IB на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1820 IB на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Польша 10 грошей 1820 IB на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1820 IB на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Польша 10 грошей 1820 IB на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Польша 10 грошей 1820 IB на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 10 грошей 1820 IB на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Польша 10 грошей 1820 IB на аукционе Имперская монета - June 25, 2019
Польша 10 грошей 1820 IB на аукционе Имперская монета - June 25, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 25 июня 2019
Сохранность VF25
Цена

Где продать?

Для продажи 10 грошей 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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