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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 гроша 1820 года IB. Новодел (Польша, Царство Польское)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 3 гроша 1820 года IB Новодел - цена монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 3 гроша 1820 года IB Новодел - цена монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,57 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 3 гроша
  • Год 1820
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1820 года со знаком IB. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3133 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 11000 PLN. Торги состоялись 1 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 3 гроша 1820 IB на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 3 гроша 1820 IB на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
1604 $
Цена в валюте аукциона 6500 PLN
Польша 3 гроша 1820 IB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 3 гроша 1820 IB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
2729 $
Цена в валюте аукциона 11000 PLN
Польша 3 гроша 1820 IB на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 3 гроша 1820 IB на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность F
Цена
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Польша 3 гроша 1820 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 3 гроша 1820 IB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 3 гроша 1820 IB на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Польша 3 гроша 1820 IB на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 3 гроша 1820 IB на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша 3 гроша 1820 IB на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1820 IB на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 3 гроша 1820 IB на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 3 гроша 1820 IB на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Польша 3 гроша 1820 IB на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 гроша 1820 IB на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Польша 3 гроша 1820 IB на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность PF62 BN NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 декабря 2004
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 гроша 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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