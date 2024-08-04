Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 гроша 1820 года IB. Новодел (Польша, Царство Польское)
Разновидность: Новодел
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,57 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 3 гроша
- Год 1820
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1820 года со знаком IB. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3133 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 11000 PLN. Торги состоялись 1 февраля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- MARCINIAK (3)
- Niemczyk (1)
- Numimarket (1)
- Rzeszowski DA (1)
- WCN (2)
- WDA - MiM (3)
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
2729 $
Цена в валюте аукциона 11000 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность PF62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 3 гроша 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск