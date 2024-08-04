Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Медные монеты 3 гроша Царства Польского - Польша
3 гроша 1815-1818Длинный хвост
Год Знак Описание Тираж UNC БиткинКопицкий Продажи Продажи1815 IB Новодел - R2R6 0 21817 IB 842,613 R 0 421817 IB Новодел 842,613 R2R5 0 31818 IB 157,409 RR3 0 41818 IB Новодел 157,409 R3R5 0 5
3 гроша 1815-1818Короткий хвост
Год Знак Описание БиткинКопицкий Продажи Продажи1815 IB Новодел R2R7 0 41816 IB Новодел R2R6 0 41818 IB Новодел R3R7 0 1
3 гроша 1819-1824
Год Знак Описание Тираж UNC БиткинКопицкий Продажи Продажи1819 IB 187,082 RR1 0 111819 IB Новодел - R2R5 0 41820 IB 89,018 RR1 0 71820 IB Новодел - R2R5 0 111824 IB Новодел - R4R8 0 1
3 гроша 1826-1827Z MIEDZI KRAIOWEY
Год Знак Описание Тираж UNC БиткинКопицкий Продажи Продажи1826 IB 569,867 R 0 201826 IB Новодел - R2R5 0 161827 IB - R 0 181827 IB Новодел - R2R5 0 31827 FH Новодел - R4R7 0 3
3 гроша 1827-1835
Год Знак Описание Тираж UNC БиткинКопицкий Продажи Продажи1827 FH 495,163 RR 0 121827 FH Новодел - R2R5 0 11828 FH 1,158,774 R 0 731828 FH Новодел - R2R5 0 11829 FH 1,057,069 R 0 481829 FH Новодел - R2R5 0 01829 Без "FH" - R2R4 0 01830 FH 891,099 R 0 531830 FH Новодел - R2R5 0 11830 KG 891,099 R2R5 0 71831 FH 429,369 R4R8 0 01831 KG 429,369 R 0 371831 KG Новодел - R2R5 0 11832 FH 30,450 R3R6 0 21832 KG 30,450 RR1 0 81832 KG Новодел - R2R5 0 01833 KG 514,793 R 0 211833 KG Новодел - R2R5 0 01834 KG 345,701 RR2 0 81834 KG Новодел - R2R5 0 01834 IP 345,701 R 0 151834 IP Новодел - R2R5 0 11835 IP 184,846 R1R 0 41835 IP Новодел - R2R5 0 3
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