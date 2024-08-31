Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 гроша 1834 года KG (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 3 гроша 1834 года KG - цена монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 3 гроша 1834 года KG - цена монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,9 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 345,701

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 3 гроша
  • Год 1834
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1834 года со знаком KG. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 461 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3500 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (2)
  • Numimarket (2)
  • Stare Monety (1)
  • WCN (2)
  • Монеты и Медали (1)
Польша 3 гроша 1834 KG на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 3 гроша 1834 KG на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
225 $
Цена в валюте аукциона 900 PLN
Польша 3 гроша 1834 KG на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 3 гроша 1834 KG на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Польша 3 гроша 1834 KG на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Польша 3 гроша 1834 KG на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 гроша 1834 KG на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 3 гроша 1834 KG на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 гроша 1834 KG на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Польша 3 гроша 1834 KG на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 гроша 1834 KG на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 3 гроша 1834 KG на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 4 декабря 2004
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 3 гроша 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Царства Польского Монеты Польши 1834 года Все польские монеты польские медные монеты польские монеты номиналом 3 гроша Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск