3 гроша 1834 года KG (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1834 года со знаком KG. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 461 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3500 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2018.

Сохранность AU (1) XF (1) VF (4) F (2)