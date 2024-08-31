Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 гроша 1834 года KG (Польша, Царство Польское)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,9 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 345,701
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 3 гроша
- Год 1834
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1834 года со знаком KG. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 461 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3500 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2018.
Сохранность
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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