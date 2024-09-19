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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1834 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
3 рубля - 20 злотых 1834 MW
Средняя цена 25000 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
3 рубля - 20 злотых 1834 СПБ ПД
Средняя цена 3500 $
Продажи
0 223

Серебряные монеты (Царство Польское)

Аверс
Реверс
5 злотых 1834 KG
Средняя цена 870 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
5 злотых 1834 IP
Средняя цена 430 $
Продажи
1 99
Аверс
Реверс
1 злотый 1834 IP
Средняя цена 140 $
Продажи
0 45

Серебряные монеты (Российское правление)

Аверс
Реверс
1 1/2 рубля - 10 злотых 1834 НГ
Средняя цена 710 $
Продажи
0 82
Аверс
Реверс
3/4 рубля - 5 злотых 1834 НГ
Средняя цена 200 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
3/4 рубля - 5 злотых 1834 MW
Средняя цена 350 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
30 копеек - 2 злотых 1834 MW
Средняя цена 660 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
15 копеек - 1 злотый 1834 НГ
Средняя цена 120 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
15 копеек - 1 злотый 1834 MW
Средняя цена 550 $
Продажи
0 22

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 гроша 1834 KG
Средняя цена 370 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
3 гроша 1834 KG Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 гроша 1834 IP
Средняя цена 580 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
3 гроша 1834 IP Новодел
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 грош 1834 KG
Средняя цена 370 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 грош 1834 KG Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 грош 1834 IP
Средняя цена 35 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1 грош 1834 IP Новодел
Средняя цена 540 $
Продажи
0 2
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