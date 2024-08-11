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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3/4 рубля - 5 злотых 1834 года НГ (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 3/4 рубля - 5 злотых 1834 года НГ - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 3/4 рубля - 5 злотых 1834 года НГ - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 15,54 гр
  • Чистого серебра (0,4337 oz) 13,4887 гр
  • Диаметр 33,3 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 206,035

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 3/4 рубля - 5 злотых
  • Год 1834
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3/4 рубля - 5 злотых 1834 года со знаком НГ. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 49 проданному на аукционе Александр за 12000 USD. Торги состоялись 1 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1834 НГ на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1834 НГ на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
845 $
Цена в валюте аукциона 3500 PLN
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1834 НГ на аукционе Знак - July 14, 2023
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1834 НГ на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1834 НГ на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1834 НГ на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
180 $
Цена в валюте аукциона 800 PLN
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1834 НГ на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1834 НГ на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1834 НГ на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1834 НГ на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность XF
Цена
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1834 НГ на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1834 НГ на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность F
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1834 НГ на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1834 НГ на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1834 НГ на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1834 НГ на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 19, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1834 НГ на аукционе Имперская монета - March 30, 2021
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1834 НГ на аукционе Имперская монета - March 30, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 30 марта 2021
Сохранность AU55
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1834 НГ на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1834 НГ на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1834 НГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 2, 2020
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1834 НГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1834 НГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2020
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1834 НГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1834 НГ на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность PF64 NGC
Цена
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1834 НГ на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1834 НГ на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность AU58
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1834 НГ на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1834 НГ на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1834 НГ на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1834 НГ на аукционе COINSNET - June 9, 2019
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1834 НГ на аукционе COINSNET - June 9, 2019
Продавец COINSNET
Дата 9 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1834 НГ на аукционе Rauch - June 5, 2019
Продавец Rauch
Дата 5 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1834 НГ на аукционе Stare Monety - March 15, 2019
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1834 НГ на аукционе Stare Monety - March 15, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3/4 рубля - 5 злотых 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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