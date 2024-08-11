Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3/4 рубля - 5 злотых 1834 года НГ (Польша, Российское правление)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 15,54 гр
- Чистого серебра (0,4337 oz) 13,4887 гр
- Диаметр 33,3 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 206,035
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 3/4 рубля - 5 злотых
- Год 1834
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3/4 рубля - 5 злотых 1834 года со знаком НГ. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 49 проданному на аукционе Александр за 12000 USD. Торги состоялись 1 апреля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
845 $
Цена в валюте аукциона 3500 PLN
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 30 марта 2021
Сохранность AU55
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность AU58
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 9 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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