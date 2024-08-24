Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Каталог монет Российского правления (1832-1850)
Всего добавлено монет: 158
Каталог монет Российское правление 1832-1850
Золото
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Монеты Российского правления с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Серебро $410 - 0 517
Польша, Российское правление
1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 MW
Серебро $55 - 0 738
Польша, Российское правление
10 грошей 1840 MW
Серебро $140 - 0 291
Польша, Российское правление
3/4 рубля - 5 злотых 1838 MW
Серебро $490 $15,000 0 531
Польша, Российское правление
1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 НГ
Золото $36,000 - 0 2
Польша, Российское правление
10 грошей 1840 MW. Золото
Серебро $1,400 $14,000 0 482
Польша, Российское правление
1 1/2 рубля - 10 злотых 1833 НГ
Серебро $280 - 1 333
Польша, Российское правление
25 копеек - 50 грошей 1846 MW
Медь $100 - 0 199
Польша, Российское правление
3 гроша 1840 MW "Хвост веером"
Серебро $110 - 0 203
Польша, Российское правление
3/4 рубля - 5 злотых 1836 MW
Серебро $140 - 0 216
Польша, Российское правление
15 копеек - 1 злотый 1839 MW
Серебро $220 - 1 299
Польша, Российское правление
3/4 рубля - 5 злотых 1839 MW
Серебро $140 $8,500 0 167
Польша, Российское правление
20 копеек - 40 грошей 1850 MW. Бант двойной
Медь $220 $1,700 0 191
Польша, Российское правление
1 грош 1839 MW
Серебро $390 $14,000 0 337
Польша, Российское правление
1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 НГ
Серебро $220 $2,000 1 289
Польша, Российское правление
30 копеек - 2 злотых 1839 MW
Серебро $170 - 0 271
Польша, Российское правление
5 грошей 1840 MW
Серебро $2,400 $7,900 0 71
Польша, Российское правление
1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 НГ
Серебро $460 - 0 226
Польша, Российское правление
1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 MW
Золото $3,500 $19,000 0 223
Польша, Российское правление
3 рубля - 20 злотых 1834 СПБ ПД
Серебро $400 - 0 124
Польша, Российское правление
25 копеек - 50 грошей 1847 MW
Серебро $45 - 0 109
Польша, Российское правление
15 копеек - 1 злотый 1838 MW
Серебро $130 - 0 234
Польша, Российское правление
30 копеек - 2 злотых 1836 MW
Серебро $170 $1,400 1 214
Польша, Российское правление
15 копеек - 1 злотый 1837 MW
Серебро $290 - 0 184
Польша, Российское правление
30 копеек - 2 злотых 1838 MW
Золото $25,000 $55,000 0 9
Польша, Российское правление
3 рубля - 20 злотых 1834 MW
Золото $2,000 - 1 216
Польша, Российское правление
3 рубля - 20 злотых 1837 СПБ ПД
Серебро $430 - 0 110
Польша, Российское правление
1 1/2 рубля - 10 злотых 1841 MW
Золото $2,900 - 0 41
Польша, Российское правление
3 рубля - 20 злотых 1839 СПБ АЧ
Серебро $390 - 1 96
Польша, Российское правление
1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 MW
Золото $2,100 $210,000 0 6
Польша, Российское правление
3 рубля - 20 злотых 1840 MW
Серебро $31,000 $58,000 0 7
Польша, Российское правление
1 1/2 рубля - 10 злотых 1840 НГ
Серебро $360 - 0 28
Польша, Российское правление
3/4 рубля - 5 злотых 1840 MW. Хвост веером
Золото $48,000 - 0 6
Польша, Российское правление
3 рубля - 20 злотых 1837 MW
Золото $2,400 $1,300 1 161
Польша, Российское правление
3 рубля - 20 злотых 1835 СПБ ПД
Серебро $90 - 0 168
Польша, Российское правление
15 копеек - 1 злотый 1836 MW
Серебро $5,200 - 0 22
Польша, Российское правление
5 копеек - 10 грошей 1842 MW
Серебро $230 - 0 88
Польша, Российское правление
25 копеек - 50 грошей 1848 MW
Серебро $90 - 0 247
Польша, Российское правление
30 копеек - 2 злотых 1835 MW
Серебро $98,000 $220,000 0 7
Польша, Российское правление
1 1/2 рубля - 10 злотых 1839 НГ
Золото $17,000 - 0 8
Польша, Российское правление
3 рубля - 20 злотых 1835 MW
Золото $40,000 - 0 2
Польша, Российское правление
5 грошей 1840 MW. Золото. Новодел
Серебро $140 - 1 128
Польша, Российское правление
3/4 рубля - 5 злотых 1841 MW. Хвост веером
Серебро $220 - 0 21
Польша, Российское правление
15 копеек - 1 злотый 1837 НГ
Серебро $40 - 0 43
Польша, Российское правление
10 грошей 1839 MW
Золото $3,700 - 0 42
Польша, Российское правление
3 рубля - 20 злотых 1840 СПБ АЧ
Серебро $820 $4,400 0 176
Польша, Российское правление
30 копеек - 2 злотых 1837 MW. Хвост прямой
Серебро $710 $11,000 0 82
Польша, Российское правление
1 1/2 рубля - 10 злотых 1834 НГ
Серебро $130 - 0 286
Польша, Российское правление
3/4 рубля - 5 злотых 1840 MW. Узкий хвост
Серебро $150 - 0 27
Польша, Российское правление
10 грошей 1835 MW
Серебро $180 - 0 178
Польша, Российское правление
15 копеек - 1 злотый 1835 MW
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