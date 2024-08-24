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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Каталог монет Российского правления (1832-1850)

Всего добавлено монет: 158

Период чеканки Российского правления
Каталог монет Российское правление 1832-1850
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Монеты Российского правления с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Польша, Российское правление
1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 MW
 Серебро $410 - 0 517Coin photo Coin photo
Польша, Российское правление
10 грошей 1840 MW
 Серебро $55 - 0 738Coin photo Coin photo
Польша, Российское правление
3/4 рубля - 5 злотых 1838 MW
 Серебро $140 - 0 291Coin photo Coin photo
Польша, Российское правление
1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 НГ
 Серебро $490 $15,000 0 531Coin photo Coin photo
Польша, Российское правление
10 грошей 1840 MW. Золото
 Золото $36,000 - 0 2Coin photo Coin photo
Польша, Российское правление
1 1/2 рубля - 10 злотых 1833 НГ
 Серебро $1,400 $14,000 0 482Coin photo Coin photo
Польша, Российское правление
25 копеек - 50 грошей 1846 MW
 Серебро $280 - 1 333Coin photo Coin photo
Польша, Российское правление
3 гроша 1840 MW "Хвост веером"
 Медь $100 - 0 199Coin photo Coin photo
Польша, Российское правление
3/4 рубля - 5 злотых 1836 MW
 Серебро $110 - 0 203Coin photo Coin photo
Польша, Российское правление
15 копеек - 1 злотый 1839 MW
 Серебро $140 - 0 216Coin photo Coin photo
Польша, Российское правление
3/4 рубля - 5 злотых 1839 MW
 Серебро $220 - 1 299Coin photo Coin photo
Польша, Российское правление
20 копеек - 40 грошей 1850 MW. Бант двойной
 Серебро $140 $8,500 0 167Coin photo Coin photo
Польша, Российское правление
1 грош 1839 MW
 Медь $220 $1,700 0 191Coin photo Coin photo
Польша, Российское правление
1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 НГ
 Серебро $390 $14,000 0 337Coin photo Coin photo
Польша, Российское правление
30 копеек - 2 злотых 1839 MW
 Серебро $220 $2,000 1 289Coin photo Coin photo
Польша, Российское правление
5 грошей 1840 MW
 Серебро $170 - 0 271Coin photo Coin photo
Польша, Российское правление
1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 НГ
 Серебро $2,400 $7,900 0 71Coin photo Coin photo
Польша, Российское правление
1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 MW
 Серебро $460 - 0 226Coin photo Coin photo
Польша, Российское правление
3 рубля - 20 злотых 1834 СПБ ПД
 Золото $3,500 $19,000 0 223Coin photo Coin photo
Польша, Российское правление
25 копеек - 50 грошей 1847 MW
 Серебро $400 - 0 124Coin photo Coin photo
Польша, Российское правление
15 копеек - 1 злотый 1838 MW
 Серебро $45 - 0 109Coin photo Coin photo
Польша, Российское правление
30 копеек - 2 злотых 1836 MW
 Серебро $130 - 0 234Coin photo Coin photo
Польша, Российское правление
15 копеек - 1 злотый 1837 MW
 Серебро $170 $1,400 1 214Coin photo Coin photo
Польша, Российское правление
30 копеек - 2 злотых 1838 MW
 Серебро $290 - 0 184Coin photo Coin photo
Польша, Российское правление
3 рубля - 20 злотых 1834 MW
 Золото $25,000 $55,000 0 9Coin photo Coin photo
Польша, Российское правление
3 рубля - 20 злотых 1837 СПБ ПД
 Золото $2,000 - 1 216Coin photo Coin photo
Польша, Российское правление
1 1/2 рубля - 10 злотых 1841 MW
 Серебро $430 - 0 110Coin photo Coin photo
Польша, Российское правление
3 рубля - 20 злотых 1839 СПБ АЧ
 Золото $2,900 - 0 41Coin photo Coin photo
Польша, Российское правление
1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 MW
 Серебро $390 - 1 96Coin photo Coin photo
Польша, Российское правление
3 рубля - 20 злотых 1840 MW
 Золото $2,100 $210,000 0 6Coin photo Coin photo
Польша, Российское правление
1 1/2 рубля - 10 злотых 1840 НГ
 Серебро $31,000 $58,000 0 7Coin photo Coin photo
Польша, Российское правление
3/4 рубля - 5 злотых 1840 MW. Хвост веером
 Серебро $360 - 0 28Coin photo Coin photo
Польша, Российское правление
3 рубля - 20 злотых 1837 MW
 Золото $48,000 - 0 6Coin photo Coin photo
Польша, Российское правление
3 рубля - 20 злотых 1835 СПБ ПД
 Золото $2,400 $1,300 1 161Coin photo Coin photo
Польша, Российское правление
15 копеек - 1 злотый 1836 MW
 Серебро $90 - 0 168Coin photo Coin photo
Польша, Российское правление
5 копеек - 10 грошей 1842 MW
 Серебро $5,200 - 0 22Coin photo Coin photo
Польша, Российское правление
25 копеек - 50 грошей 1848 MW
 Серебро $230 - 0 88Coin photo Coin photo
Польша, Российское правление
30 копеек - 2 злотых 1835 MW
 Серебро $90 - 0 247Coin photo Coin photo
Польша, Российское правление
1 1/2 рубля - 10 злотых 1839 НГ
 Серебро $98,000 $220,000 0 7Coin photo Coin photo
Польша, Российское правление
3 рубля - 20 злотых 1835 MW
 Золото $17,000 - 0 8Coin photo Coin photo
Польша, Российское правление
5 грошей 1840 MW. Золото. Новодел
 Золото $40,000 - 0 2Coin photo Coin photo
Польша, Российское правление
3/4 рубля - 5 злотых 1841 MW. Хвост веером
 Серебро $140 - 1 128Coin photo Coin photo
Польша, Российское правление
15 копеек - 1 злотый 1837 НГ
 Серебро $220 - 0 21Coin photo Coin photo
Польша, Российское правление
10 грошей 1839 MW
 Серебро $40 - 0 43Coin photo Coin photo
Польша, Российское правление
3 рубля - 20 злотых 1840 СПБ АЧ
 Золото $3,700 - 0 42Coin photo Coin photo
Польша, Российское правление
30 копеек - 2 злотых 1837 MW. Хвост прямой
 Серебро $820 $4,400 0 176Coin photo Coin photo
Польша, Российское правление
1 1/2 рубля - 10 злотых 1834 НГ
 Серебро $710 $11,000 0 82Coin photo Coin photo
Польша, Российское правление
3/4 рубля - 5 злотых 1840 MW. Узкий хвост
 Серебро $130 - 0 286Coin photo Coin photo
Польша, Российское правление
10 грошей 1835 MW
 Серебро $150 - 0 27Coin photo Coin photo
Польша, Российское правление
15 копеек - 1 злотый 1835 MW
 Серебро $180 - 0 178
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