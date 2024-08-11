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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1863 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 копейки 1863 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 740 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
2 копейки 1863 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 110 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
Денежка 1863 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 460 $
Продажи
0 58
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