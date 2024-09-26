Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1863 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,738,908
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 2 копейки
- Год 1863
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1863 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 409 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 3000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Stack's
Дата 20 января 2023
Сохранность AU55 NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность F15 BN RNGA
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Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность XF
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность AU55 BN NGC
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Продавец New York Sale
Дата 16 января 2020
Сохранность AU55 BN NGC
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU58
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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