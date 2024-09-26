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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1863 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 2 копейки 1863 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 2 копейки 1863 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,738,908

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1863
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1863 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 409 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 3000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Россия 2 копейки 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Россия 2 копейки 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия 2 копейки 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
84 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Россия 2 копейки 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия 2 копейки 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Россия 2 копейки 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Stack's - January 20, 2023
Россия 2 копейки 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Stack's - January 20, 2023
Продавец Stack's
Дата 20 января 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Россия 2 копейки 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Россия 2 копейки 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе WAG - May 8, 2022
Продавец WAG
Дата 8 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность F15 BN RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Россия 2 копейки 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - June 22, 2021
Россия 2 копейки 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - June 22, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - March 25, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе New York Sale - January 16, 2020
Продавец New York Sale
Дата 16 января 2020
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU58
Цена
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Россия 2 копейки 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 29, 2018
Россия 2 копейки 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 29, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 1, 2016
Россия 2 копейки 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 1, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 октября 2016
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе WAG - August 28, 2016
Продавец WAG
Дата 28 августа 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1863 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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