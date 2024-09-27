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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Медные монеты 2 копейки Александра II - Россия

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2 копейки 1856-1859

Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1856 ЕМ 9,167,200 - 0 791857 ЕМ 3,359,200 - 0 111858 ЕМ 10,028,000 - 0 721859 ЕМ 14,772,000 - 0 27
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2 копейки 1859-1867

Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1859 ЕМ 14,772,000 - 0 911860 ЕМ 19,239,200 - 0 1071861 ЕМ 18,547,200 - 1 271862 ЕМ 16,889,600 - 0 591863 ЕМ 21,703,200 - 0 841864 ЕМ 14,175,200 - 1 591865 ЕМ 26,920,800 - 0 1071866 ЕМ 21,889,600 - 1 591867 ЕМ 8,970,400 - 0 27
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2 копейки 1867-1881

Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1867 ЕМ 150,000 R1 0 211867 СПБ - R 0 791868 ЕМ 18,200,000 - 1 521868 СПБ 658,750 - 1 261869 ЕМ 22,173,750 - 1 1021869 СПБ 642,500 - 0 151870 ЕМ 23,683,750 - 1 1211870 СПБ 231,000 R1 0 91871 ЕМ 7,057,500 - 0 291871 СПБ - R3 0 21872 ЕМ 12,733,750 - 0 741873 ЕМ 7,363,750 - 1 301874 ЕМ 8,551,250 - 1 781875 ЕМ 10,451,250 - 0 671876 ЕМ 2,905,000 - 0 81876 СПБ 3,240,000 - 0 581877 СПБ 5,010,000 - 0 501878 СПБ 8,092,500 - 0 391879 СПБ 7,380,000 - 0 611880 СПБ 6,525,000 - 0 191881 СПБ 7,300,000 - 0 39
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2 копейки 1856-1860

Варшавский монетный двор
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1856 ВМ Цифра "2" закрытая 1,190,090 - 0 571856 ВМ Цифра "2" открытая 1,190,090 R 0 261858 ВМ 750,000 - 0 461859 ВМ 1,595,340 - 0 731860 ВМ 1,609,460 - 0 18
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2 копейки 1860-1863

Варшавский монетный двор
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1860 ВМ 1,609,460 - 0 291861 ВМ 586,428 - 0 371862 ВМ 966,092 - 0 411863 ВМ 1,738,908 - 0 32
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