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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1858 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 2 копейки 1858 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 2 копейки 1858 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 28,2 - 28,3 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,028,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1858
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (72)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1858 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 731 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1200 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1858 ЕМ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
193 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Россия 2 копейки 1858 ЕМ на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1858 ЕМ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 5500 RUB
Россия 2 копейки 1858 ЕМ на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 2 копейки 1858 ЕМ на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1858 ЕМ на аукционе Coinhouse - August 19, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 19 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1858 ЕМ на аукционе Империя - July 14, 2023
Продавец Империя
Дата 14 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1858 ЕМ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS63
Цена
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Россия 2 копейки 1858 ЕМ на аукционе Александр - March 8, 2023
Россия 2 копейки 1858 ЕМ на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность AU50
Цена
Россия 2 копейки 1858 ЕМ на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1858 ЕМ на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия 2 копейки 1858 ЕМ на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU50
Цена
Россия 2 копейки 1858 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 2 копейки 1858 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1858 ЕМ на аукционе Александр - January 11, 2023
Россия 2 копейки 1858 ЕМ на аукционе Александр - January 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность AU50
Цена
Россия 2 копейки 1858 ЕМ на аукционе Александр - November 16, 2022
Россия 2 копейки 1858 ЕМ на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU50
Цена
Россия 2 копейки 1858 ЕМ на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1858 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Россия 2 копейки 1858 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1858 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 2 копейки 1858 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1858 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 2 копейки 1858 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1858 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 2 копейки 1858 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1858 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 2 копейки 1858 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1858 ЕМ на аукционе Katz - September 25, 2022
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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