2 копейки 1858 года ЕМ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1858 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 731 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1200 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

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