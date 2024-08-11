Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1858 года ЕМ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 28,2 - 28,3 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,028,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 2 копейки
- Год 1858
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (72)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1858 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 731 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1200 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
193 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 19 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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