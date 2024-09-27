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1858
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1858
Монеты России 1858 года
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Золотые монеты
5 рублей 1858 СПБ ПФ
Средняя цена
5100 $
Продажи
1
44
Пробные монеты
1 рубль 1858 СПБ ФБ
Средняя цена
1700 $
Продажи
0
177
Полтина 1858 СПБ ФБ
Средняя цена
450 $
Продажи
0
384
25 копеек 1858 СПБ ФБ
Средняя цена
150 $
Продажи
0
604
25 копеек 1858 СПБ
Без инициалов минцмейстера
Средняя цена
290 $
Продажи
0
46
20 копеек 1858 СПБ ФБ
Средняя цена
170 $
Продажи
0
213
10 копеек 1858 СПБ ФБ
Средняя цена
110 $
Продажи
0
131
5 копеек 1858 СПБ ФБ
Средняя цена
470 $
Продажи
0
88
Медные монеты
5 копеек 1858 ЕМ
Средняя цена
180 $
Продажи
0
213
5 копеек 1858 ЕМ
Средняя цена
980 $
Продажи
0
36
3 копейки 1858 ЕМ
Средняя цена
260 $
Продажи
0
73
3 копейки 1858 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена
210 $
Продажи
0
84
2 копейки 1858 ЕМ
Средняя цена
95 $
Продажи
0
72
2 копейки 1858 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена
280 $
Продажи
0
46
1 копейка 1858 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена
310 $
Продажи
0
68
1 копейка 1858 ВМ Варшавский монетный двор
Вензель широкий
Средняя цена
730 $
Продажи
0
4
1 копейка 1858 ВМ Варшавский монетный двор
Вензель узкий
Средняя цена
390 $
Продажи
0
35
Денежка 1858 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена
80 $
Продажи
0
67
Денежка 1858 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена
320 $
Продажи
0
29
Полушка 1858 ЕМ
Короны большие
Средняя цена
160 $
Продажи
0
90
Полушка 1858 ЕМ
Корона аверса малая. Корона реверса большая
Средняя цена
2800 $
Продажи
0
20
Пробные монеты
1 рубль 1858 СПБ ФБ Пробный
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Полтина 1858 СПБ ФБ Пробная
Средняя цена
—
Продажи
0
0
25 копеек 1858 СПБ ФБ Пробные
Средняя цена
—
Продажи
0
0
20 копеек 1858 СПБ ФБ Н Пробные
Средняя цена
—
Продажи
0
0
10 копеек 1858 СПБ ФБ Пробные
Средняя цена
—
Продажи
0
0
5 копеек 1858 СПБ ФБ Пробные
Средняя цена
—
Продажи
0
0
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1699-1991
Категория
Зактрыть
???
Россия
Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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