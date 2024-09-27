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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1858 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 рублей 1858 СПБ ПФ
Средняя цена 5100 $
Продажи
1 44

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1858 СПБ ФБ
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 177
Аверс
Реверс
Полтина 1858 СПБ ФБ
Средняя цена 450 $
Продажи
0 384
Аверс
Реверс
25 копеек 1858 СПБ ФБ
Средняя цена 150 $
Продажи
0 604
Аверс
Реверс
25 копеек 1858 СПБ Без инициалов минцмейстера
Средняя цена 290 $
Продажи
0 46
Аверс
Реверс
20 копеек 1858 СПБ ФБ
Средняя цена 170 $
Продажи
0 213
Аверс
Реверс
10 копеек 1858 СПБ ФБ
Средняя цена 110 $
Продажи
0 131
Аверс
Реверс
5 копеек 1858 СПБ ФБ
Средняя цена 470 $
Продажи
0 88

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1858 ЕМ
Средняя цена 180 $
Продажи
0 213
Аверс
Реверс
5 копеек 1858 ЕМ
Средняя цена 980 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
3 копейки 1858 ЕМ
Средняя цена 260 $
Продажи
0 73
Аверс
Реверс
3 копейки 1858 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 210 $
Продажи
0 84
Аверс
Реверс
2 копейки 1858 ЕМ
Средняя цена 95 $
Продажи
0 72
Аверс
Реверс
2 копейки 1858 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 280 $
Продажи
0 46
Аверс
Реверс
1 копейка 1858 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена 310 $
Продажи
0 68
Аверс
Реверс
1 копейка 1858 ВМ Варшавский монетный двор Вензель широкий
Средняя цена 730 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 копейка 1858 ВМ Варшавский монетный двор Вензель узкий
Средняя цена 390 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
Денежка 1858 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена 80 $
Продажи
0 67
Аверс
Реверс
Денежка 1858 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 320 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
Полушка 1858 ЕМ Короны большие
Средняя цена 160 $
Продажи
0 90
Аверс
Реверс
Полушка 1858 ЕМ Корона аверса малая. Корона реверса большая
Средняя цена 2800 $
Продажи
0 20

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1858 СПБ ФБ Пробный
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полтина 1858 СПБ ФБ Пробная
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
25 копеек 1858 СПБ ФБ Пробные
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
20 копеек 1858 СПБ ФБ Н Пробные
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 копеек 1858 СПБ ФБ Пробные
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 копеек 1858 СПБ ФБ Пробные
Средняя цена
Продажи
0 0
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