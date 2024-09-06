5 рублей 1858 года СПБ ПФ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1858 года со знаком СПБ ПФ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32480 проданному на аукционе Heritage Auctions за 40800 USD. Торги состоялись 7 января 2018.

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