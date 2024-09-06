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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1858 года СПБ ПФ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 рублей 1858 года СПБ ПФ - цена золотой монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 рублей 1858 года СПБ ПФ - цена золотой монеты - Россия, Александр II

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Тираж UNC 3,500,005

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1858
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (44)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1858 года со знаком СПБ ПФ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32480 проданному на аукционе Heritage Auctions за 40800 USD. Торги состоялись 7 января 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1858 СПБ ПФ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 5 рублей 1858 СПБ ПФ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 рублей 1858 СПБ ПФ на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
5281 $
Цена в валюте аукциона 5000 EUR
Россия 5 рублей 1858 СПБ ПФ на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность MS62 ННР
Цена
5340 $
Цена в валюте аукциона 395000 RUB
Россия 5 рублей 1858 СПБ ПФ на аукционе Heritage - January 22, 2021
Россия 5 рублей 1858 СПБ ПФ на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1858 СПБ ПФ на аукционе MS67 - December 2, 2020
Продавец MS67
Дата 2 декабря 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1858 СПБ ПФ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Россия 5 рублей 1858 СПБ ПФ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1858 СПБ ПФ на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS60
Цена
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Россия 5 рублей 1858 СПБ ПФ на аукционе AURORA - April 28, 2020
Продавец AURORA
Дата 28 апреля 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1858 СПБ ПФ на аукционе AURORA - December 18, 2019
Продавец AURORA
Дата 18 декабря 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1858 СПБ ПФ на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1858 СПБ ПФ на аукционе Александр - October 16, 2019
Россия 5 рублей 1858 СПБ ПФ на аукционе Александр - October 16, 2019
Продавец Александр
Дата 16 октября 2019
Сохранность XF40
Цена
Россия 5 рублей 1858 СПБ ПФ на аукционе AURORA - October 2, 2019
Продавец AURORA
Дата 2 октября 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1858 СПБ ПФ на аукционе Александр - June 5, 2019
Россия 5 рублей 1858 СПБ ПФ на аукционе Александр - June 5, 2019
Продавец Александр
Дата 5 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 5 рублей 1858 СПБ ПФ на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1858 СПБ ПФ на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1858 СПБ ПФ на аукционе Александр - March 22, 2018
Россия 5 рублей 1858 СПБ ПФ на аукционе Александр - March 22, 2018
Продавец Александр
Дата 22 марта 2018
Сохранность MS60
Цена
Россия 5 рублей 1858 СПБ ПФ на аукционе Heritage - January 8, 2018
Россия 5 рублей 1858 СПБ ПФ на аукционе Heritage - January 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1858 СПБ ПФ на аукционе Александр - December 15, 2017
Россия 5 рублей 1858 СПБ ПФ на аукционе Александр - December 15, 2017
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2017
Сохранность MS61 NGC
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Россия 5 рублей 1858 СПБ ПФ на аукционе НИКО - October 2, 2017
Продавец НИКО
Дата 2 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1858 СПБ ПФ на аукционе Heritage - September 12, 2017
Россия 5 рублей 1858 СПБ ПФ на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Россия 5 рублей 1858 СПБ ПФ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 5 рублей 1858 СПБ ПФ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 5 рублей 1858 СПБ ПФ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 5 рублей 1858 СПБ ПФ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 5 рублей 1858 СПБ ПФ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2024
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
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Где продать?

Для продажи 5 рублей 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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