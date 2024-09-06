Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1858 года СПБ ПФ (Россия, Александр II)
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт пунктир
- Тираж UNC 3,500,005
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 рублей
- Год 1858
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (44)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1858 года со знаком СПБ ПФ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32480 проданному на аукционе Heritage Auctions за 40800 USD. Торги состоялись 7 января 2018.
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
5281 $
Цена в валюте аукциона 5000 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность MS62 ННР
Цена
5340 $
Цена в валюте аукциона 395000 RUB
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 2 декабря 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS60
Цена
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Продавец AURORA
Дата 28 апреля 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 18 декабря 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 2 октября 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 декабря 2017
Сохранность MS61 NGC
Цена
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