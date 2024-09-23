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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Каталог монет Александра II (1854-1881)

Всего добавлено монет: 567

Период чеканки Александра II
Каталог монет Александр II 1854-1881
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Монеты Александра II с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Россия, Александр II
1 рубль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне"
 Серебро $2,000 $7,900 0 1454Coin photo Coin photo
Россия, Александр II
1 рубль 1878 СПБ НФ
 Серебро $430 $4,400 2 1238Coin photo Coin photo
Россия, Александр II
25 копеек 1858 СПБ ФБ
 Серебро $150 $2,400 0 604Coin photo Coin photo
Россия, Александр II
25 копеек 1857 СПБ ФБ
 Серебро $220 $720 0 558Coin photo Coin photo
Россия, Александр II
5 рублей 1873 СПБ НІ
 Золото $1,800 $29,000 2 462Coin photo Coin photo
Россия, Александр II
25 копеек 1859 СПБ ФБ. Св. Георгий в плаще
 Серебро $220 $1,300 0 463Coin photo Coin photo
Россия, Александр II
Полтина 1877 СПБ HI. Орел больше
 Серебро $140 $360 2 443Coin photo Coin photo
Россия, Александр II
1 рубль 1877 СПБ НІ
 Серебро $230 $7,200 2 689Coin photo Coin photo
Россия, Александр II
Полтина 1858 СПБ ФБ
 Серебро $450 $1,900 0 384Coin photo Coin photo
Россия, Александр II
Полтина 1859 СПБ ФБ. Малая корона
 Серебро $310 $2,200 0 500Coin photo Coin photo
Россия, Александр II
20 копеек 1879 СПБ НФ
 Серебро $140 - 0 175Coin photo Coin photo
Россия, Александр II
10 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы". Без инициалов минцмейстера
 Серебро $55 - 0 413Coin photo Coin photo
Россия, Александр II
20 копеек 1861 СПБ ФБ
 Серебро $60 $6,700 1 251Coin photo Coin photo
Россия, Александр II
5 рублей 1874 СПБ НІ
 Золото $1,800 - 1 377Coin photo Coin photo
Россия, Александр II
5 рублей 1863 СПБ МИ
 Золото $3,000 - 2 375Coin photo Coin photo
Россия, Александр II
Полтина 1857 СПБ ФБ
 Серебро $370 $4,000 1 468Coin photo Coin photo
Россия, Александр II
25 копеек 1880 СПБ НФ
 Серебро $330 $3,300 1 195Coin photo Coin photo
Россия, Александр II
3 рубля 1874 СПБ HI
 Золото $3,100 - 1 262Coin photo Coin photo
Россия, Александр II
25 копеек 1877 СПБ НФ
 Серебро $150 - 0 139Coin photo Coin photo
Россия, Александр II
5 рублей 1877 СПБ НІ
 Золото $1,800 - 1 564Coin photo Coin photo
Россия, Александр II
20 копеек 1875 СПБ HI
 Серебро $150 - 1 136Coin photo Coin photo
Россия, Александр II
1 рубль 1856 СПБ ФБ
 Серебро $730 $10,000 0 304Coin photo Coin photo
Россия, Александр II
20 копеек 1872 СПБ HI
 Серебро $80 - 1 172Coin photo Coin photo
Россия, Александр II
20 копеек 1857 СПБ ФБ
 Серебро $220 $1,200 1 147Coin photo Coin photo
Россия, Александр II
20 копеек 1867 СПБ НІ
 Серебро $120 - 0 168Coin photo Coin photo
Россия, Александр II
1 рубль 1880 СПБ НФ
 Серебро $580 $7,100 0 303Coin photo Coin photo
Россия, Александр II
3 рубля 1871 СПБ НІ
 Золото $3,800 - 1 162Coin photo Coin photo
Россия, Александр II
5 копеек 1874 ЕМ
 Медь $140 - 0 137Coin photo Coin photo
Россия, Александр II
20 копеек 1865 СПБ НФ
 Серебро $60 - 0 274Coin photo Coin photo
Россия, Александр II
20 копеек 1871 СПБ HI
 Серебро $75 - 0 297Coin photo Coin photo
Россия, Александр II
5 рублей 1876 СПБ НІ
 Золото $1,200 - 0 250Coin photo Coin photo
Россия, Александр II
5 рублей 1879 СПБ НФ
 Золото $1,800 - 2 196Coin photo Coin photo
Россия, Александр II
1 рубль 1868 СПБ НІ
 Серебро $860 $8,000 0 314Coin photo Coin photo
Россия, Александр II
25 копеек 1877 СПБ НІ
 Серебро $90 $3,100 1 194Coin photo Coin photo
Россия, Александр II
3 рубля 1869 СПБ НІ
 Золото $3,800 - 1 249Coin photo Coin photo
Россия, Александр II
5 рублей 1872 СПБ НІ
 Золото $1,700 $14,000 1 308Coin photo Coin photo
Россия, Александр II
20 копеек 1874 СПБ HI
 Серебро $75 $50 1 170Coin photo Coin photo
Россия, Александр II
5 рублей 1877 СПБ НФ
 Золото $10,000 - 0 28Coin photo Coin photo
Россия, Александр II
25 копеек 1876 СПБ НІ
 Серебро $230 $4,700 1 78Coin photo Coin photo
Россия, Александр II
20 копеек 1862 СПБ МИ
 Серебро $90 $2,000 1 271Coin photo Coin photo
Россия, Александр II
25 копеек 1860 СПБ ФБ. Св. Георгий без плаща
 Серебро $230 $4,400 0 160Coin photo Coin photo
Россия, Александр II
25 копеек 1856 СПБ ФБ
 Серебро $100 $960 0 310Coin photo Coin photo
Россия, Александр II
5 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)"
 Серебро $140 $660 0 133Coin photo Coin photo
Россия, Александр II
5 рублей 1862 СПБ ПФ
 Золото $3,600 - 0 155Coin photo Coin photo
Россия, Александр II
2 копейки 1867 СПБ
 Медь $660 $2,400 0 79Coin photo Coin photo
Россия, Александр II
3 копейки 1879 СПБ
 Медь $210 - 0 39Coin photo Coin photo
Россия, Александр II
20 копеек 1858 СПБ ФБ
 Серебро $170 $2,700 0 213Coin photo Coin photo
Россия, Александр II
1/2 копейки 1881 СПБ
 Медь $300 $9,500 0 49Coin photo Coin photo
Россия, Александр II
1 рубль 1858 СПБ ФБ
 Серебро $1,700 $21,000 0 177Coin photo Coin photo
Россия, Александр II
25 копеек 1878 СПБ НФ
 Серебро $130 - 2 300
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