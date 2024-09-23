Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Каталог монет Александра II (1854-1881)
Всего добавлено монет: 567
Каталог монет Александр II 1854-1881
Монеты Александра II с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Серебро $2,000 $7,900 0 1454
Россия, Александр II
1 рубль 1859 "В память открытия монумента Императору Николаю I на коне"
Серебро $430 $4,400 2 1238
Россия, Александр II
1 рубль 1878 СПБ НФ
Серебро $150 $2,400 0 604
Россия, Александр II
25 копеек 1858 СПБ ФБ
Серебро $220 $720 0 558
Россия, Александр II
25 копеек 1857 СПБ ФБ
Золото $1,800 $29,000 2 462
Россия, Александр II
5 рублей 1873 СПБ НІ
Серебро $220 $1,300 0 463
Россия, Александр II
25 копеек 1859 СПБ ФБ. Св. Георгий в плаще
Серебро $140 $360 2 443
Россия, Александр II
Полтина 1877 СПБ HI. Орел больше
Серебро $230 $7,200 2 689
Россия, Александр II
1 рубль 1877 СПБ НІ
Серебро $450 $1,900 0 384
Россия, Александр II
Полтина 1858 СПБ ФБ
Серебро $310 $2,200 0 500
Россия, Александр II
Полтина 1859 СПБ ФБ. Малая корона
Серебро $140 - 0 175
Россия, Александр II
20 копеек 1879 СПБ НФ
Серебро $55 - 0 413
Россия, Александр II
10 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы". Без инициалов минцмейстера
Серебро $60 $6,700 1 251
Россия, Александр II
20 копеек 1861 СПБ ФБ
Золото $1,800 - 1 377
Россия, Александр II
5 рублей 1874 СПБ НІ
Золото $3,000 - 2 375
Россия, Александр II
5 рублей 1863 СПБ МИ
Серебро $370 $4,000 1 468
Россия, Александр II
Полтина 1857 СПБ ФБ
Серебро $330 $3,300 1 195
Россия, Александр II
25 копеек 1880 СПБ НФ
Золото $3,100 - 1 262
Россия, Александр II
3 рубля 1874 СПБ HI
Серебро $150 - 0 139
Россия, Александр II
25 копеек 1877 СПБ НФ
Золото $1,800 - 1 564
Россия, Александр II
5 рублей 1877 СПБ НІ
Серебро $150 - 1 136
Россия, Александр II
20 копеек 1875 СПБ HI
Серебро $730 $10,000 0 304
Россия, Александр II
1 рубль 1856 СПБ ФБ
Серебро $80 - 1 172
Россия, Александр II
20 копеек 1872 СПБ HI
Серебро $220 $1,200 1 147
Россия, Александр II
20 копеек 1857 СПБ ФБ
Серебро $120 - 0 168
Россия, Александр II
20 копеек 1867 СПБ НІ
Серебро $580 $7,100 0 303
Россия, Александр II
1 рубль 1880 СПБ НФ
Золото $3,800 - 1 162
Россия, Александр II
3 рубля 1871 СПБ НІ
Медь $140 - 0 137
Россия, Александр II
5 копеек 1874 ЕМ
Серебро $60 - 0 274
Россия, Александр II
20 копеек 1865 СПБ НФ
Серебро $75 - 0 297
Россия, Александр II
20 копеек 1871 СПБ HI
Золото $1,200 - 0 250
Россия, Александр II
5 рублей 1876 СПБ НІ
Золото $1,800 - 2 196
Россия, Александр II
5 рублей 1879 СПБ НФ
Серебро $860 $8,000 0 314
Россия, Александр II
1 рубль 1868 СПБ НІ
Серебро $90 $3,100 1 194
Россия, Александр II
25 копеек 1877 СПБ НІ
Золото $3,800 - 1 249
Россия, Александр II
3 рубля 1869 СПБ НІ
Золото $1,700 $14,000 1 308
Россия, Александр II
5 рублей 1872 СПБ НІ
Серебро $75 $50 1 170
Россия, Александр II
20 копеек 1874 СПБ HI
Золото $10,000 - 0 28
Россия, Александр II
5 рублей 1877 СПБ НФ
Серебро $230 $4,700 1 78
Россия, Александр II
25 копеек 1876 СПБ НІ
Серебро $90 $2,000 1 271
Россия, Александр II
20 копеек 1862 СПБ МИ
Серебро $230 $4,400 0 160
Россия, Александр II
25 копеек 1860 СПБ ФБ. Св. Георгий без плаща
Серебро $100 $960 0 310
Россия, Александр II
25 копеек 1856 СПБ ФБ
Серебро $140 $660 0 133
Россия, Александр II
5 копеек 1877 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)"
Золото $3,600 - 0 155
Россия, Александр II
5 рублей 1862 СПБ ПФ
Медь $660 $2,400 0 79
Россия, Александр II
2 копейки 1867 СПБ
Медь $210 - 0 39
Россия, Александр II
3 копейки 1879 СПБ
Серебро $170 $2,700 0 213
Россия, Александр II
20 копеек 1858 СПБ ФБ
Медь $300 $9,500 0 49
Россия, Александр II
1/2 копейки 1881 СПБ
Серебро $1,700 $21,000 0 177
Россия, Александр II
1 рубль 1858 СПБ ФБ
Серебро $130 - 2 300
Россия, Александр II
25 копеек 1878 СПБ НФ
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск