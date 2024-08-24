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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Медные монеты 1/2 копейки Александра II - Россия

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1/2 копейки 1867-1881

Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1867 ЕМ - R3 0 21867 СПБ - R 0 461868 ЕМ 1,190,000 - 1 631868 СПБ 60,000 R1 0 351869 ЕМ 592,400 - 0 321869 СПБ 145,000 R 0 371870 ЕМ 510,000 - 0 131870 СПБ 25,000 R2 0 31871 ЕМ 222,400 R 0 381871 СПБ - R3 0 41872 ЕМ 365,000 R 0 261873 ЕМ 962,600 - 1 591874 ЕМ 300,000 R 0 461875 ЕМ 321,000 R1 0 11876 ЕМ - R2 0 41876 СПБ 770,000 - 1 571877 СПБ 1,290,000 - 1 481878 СПБ 1,120,000 - 1 691879 СПБ 740,000 - 1 821880 СПБ 1,260,000 - 0 311881 СПБ 420,000 R 0 49
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