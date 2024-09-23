Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/2 копейки 1867 года СПБ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,64 гр
- Диаметр 16,15 - 16,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1/2 копейки
- Год 1867
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1867 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1017 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3600 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.
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Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
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Дата 1 июля 2023
Сохранность UNC
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Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
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Дата 24 марта 2023
Сохранность MS64 BN NGC
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность MS62 BN ННР
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Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность MS63 BN
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Дата 3 июля 2021
Сохранность PF63 BN NGC
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Дата 13 июня 2021
Сохранность UNC DETAILS RNGA
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Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность MS63 RB NGC
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Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность MS64 RB PCGS
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Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS62
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Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность XF
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