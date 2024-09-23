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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/2 копейки 1867 года СПБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1/2 копейки 1867 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1/2 копейки 1867 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,64 гр
  • Диаметр 16,15 - 16,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1/2 копейки
  • Год 1867
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1867 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1017 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3600 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/2 копейки 1867 СПБ на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
184 $
Цена в валюте аукциона 16500 RUB
Россия 1/2 копейки 1867 СПБ на аукционе Александр - January 24, 2024
Россия 1/2 копейки 1867 СПБ на аукционе Александр - January 24, 2024
Продавец Александр
Дата 24 января 2024
Сохранность AU55
Цена
159 $
Цена в валюте аукциона 14132 RUB
Россия 1/2 копейки 1867 СПБ на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/2 копейки 1867 СПБ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1867 СПБ на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/2 копейки 1867 СПБ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1867 СПБ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1867 СПБ на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/2 копейки 1867 СПБ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/2 копейки 1867 СПБ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS63
Цена
Россия 1/2 копейки 1867 СПБ на аукционе RedSquare - November 6, 2022
Россия 1/2 копейки 1867 СПБ на аукционе RedSquare - November 6, 2022
Продавец RedSquare
Дата 6 ноября 2022
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
Россия 1/2 копейки 1867 СПБ на аукционе Александр - October 19, 2022
Россия 1/2 копейки 1867 СПБ на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Россия 1/2 копейки 1867 СПБ на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Россия 1/2 копейки 1867 СПБ на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность MS63 BN
Цена
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Россия 1/2 копейки 1867 СПБ на аукционе Numisbalt - July 3, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность PF63 BN NGC
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Россия 1/2 копейки 1867 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность UNC DETAILS RNGA
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Россия 1/2 копейки 1867 СПБ на аукционе SINCONA - October 19, 2020
Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1867 СПБ на аукционе Russiancoin - October 1, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1/2 копейки 1867 СПБ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 1/2 копейки 1867 СПБ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Россия 1/2 копейки 1867 СПБ на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS62
Цена
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Россия 1/2 копейки 1867 СПБ на аукционе Rare Coins - February 19, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/2 копейки 1867 СПБ на аукционе Rare Coins - November 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 копейки 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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