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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1867 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 рублей 1867 СПБ НІ
Средняя цена 4100 $
Продажи
0 49

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1867 СПБ НІ
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 147
Аверс
Реверс
Полтина 1867 СПБ HI
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 68
Аверс
Реверс
25 копеек 1867 СПБ НІ
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
20 копеек 1867 СПБ НІ
Средняя цена 120 $
Продажи
0 168
Аверс
Реверс
20 копеек 1867 СПБ НФ
Средняя цена 17000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
15 копеек 1867 СПБ HI Серебро 500 пробы (биллон)
Средняя цена 210 $
Продажи
0 46
Аверс
Реверс
10 копеек 1867 СПБ HI Серебро 500 пробы (биллон)
Средняя цена 65 $
Продажи
1 91
Аверс
Реверс
5 копеек 1867 СПБ HI Серебро 500 пробы (биллон)
Средняя цена 190 $
Продажи
0 98

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1867 ЕМ
Средняя цена 790 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
5 копеек 1867 СПБ
Средняя цена 990 $
Продажи
0 49
Аверс
Реверс
5 копеек 1867 ЕМ
Средняя цена 100 $
Продажи
1 43
Аверс
Реверс
3 копейки 1867 ЕМ
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
3 копейки 1867 ЕМ
Средняя цена 350 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
3 копейки 1867 СПБ
Средняя цена 210 $
Продажи
0 62
Аверс
Реверс
2 копейки 1867 ЕМ
Средняя цена 230 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
2 копейки 1867 ЕМ
Средняя цена 150 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
2 копейки 1867 СПБ
Средняя цена 660 $
Продажи
0 79
Аверс
Реверс
1 копейка 1867 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
1 копейка 1867 ЕМ
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 копейка 1867 СПБ
Средняя цена 300 $
Продажи
1 47
Аверс
Реверс
1/2 копейки 1867 ЕМ
Средняя цена 8900 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1/2 копейки 1867 СПБ
Средняя цена 420 $
Продажи
0 46
Аверс
Реверс
Денежка 1867 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена 12000 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1/4 копейки 1867 ЕМ
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1/4 копейки 1867 СПБ
Средняя цена 120 $
Продажи
0 71
Аверс
Реверс
Полушка 1867 ЕМ
Средняя цена 9000 $
Продажи
0 13
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