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1867
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1867
Монеты России 1867 года
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Золотые монеты
5 рублей 1867 СПБ НІ
Средняя цена
4100 $
Продажи
0
49
Пробные монеты
1 рубль 1867 СПБ НІ
Средняя цена
1100 $
Продажи
0
147
Полтина 1867 СПБ HI
Средняя цена
1300 $
Продажи
0
68
25 копеек 1867 СПБ НІ
Средняя цена
1500 $
Продажи
0
22
20 копеек 1867 СПБ НІ
Средняя цена
120 $
Продажи
0
168
20 копеек 1867 СПБ НФ
Средняя цена
17000 $
Продажи
0
2
15 копеек 1867 СПБ HI Серебро 500 пробы (биллон)
Средняя цена
210 $
Продажи
0
46
10 копеек 1867 СПБ HI Серебро 500 пробы (биллон)
Средняя цена
65 $
Продажи
1
91
5 копеек 1867 СПБ HI Серебро 500 пробы (биллон)
Средняя цена
190 $
Продажи
0
98
Медные монеты
5 копеек 1867 ЕМ
Средняя цена
790 $
Продажи
0
31
5 копеек 1867 СПБ
Средняя цена
990 $
Продажи
0
49
5 копеек 1867 ЕМ
Средняя цена
100 $
Продажи
1
43
3 копейки 1867 ЕМ
Средняя цена
1300 $
Продажи
0
18
3 копейки 1867 ЕМ
Средняя цена
350 $
Продажи
0
19
3 копейки 1867 СПБ
Средняя цена
210 $
Продажи
0
62
2 копейки 1867 ЕМ
Средняя цена
230 $
Продажи
0
27
2 копейки 1867 ЕМ
Средняя цена
150 $
Продажи
0
21
2 копейки 1867 СПБ
Средняя цена
660 $
Продажи
0
79
1 копейка 1867 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена
2300 $
Продажи
0
13
1 копейка 1867 ЕМ
Средняя цена
—
Продажи
0
1
1 копейка 1867 СПБ
Средняя цена
300 $
Продажи
1
47
1/2 копейки 1867 ЕМ
Средняя цена
8900 $
Продажи
0
2
1/2 копейки 1867 СПБ
Средняя цена
420 $
Продажи
0
46
Денежка 1867 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена
12000 $
Продажи
0
5
1/4 копейки 1867 ЕМ
Средняя цена
—
Продажи
0
2
1/4 копейки 1867 СПБ
Средняя цена
120 $
Продажи
0
71
Полушка 1867 ЕМ
Средняя цена
9000 $
Продажи
0
13
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1699-1991
Категория
Зактрыть
???
Россия
Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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