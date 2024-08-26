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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1867 года СПБ "Тип 1867-1881" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 2 копейки 1867 года СПБ "Тип 1867-1881" - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 2 копейки 1867 года СПБ "Тип 1867-1881" - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,56 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1867
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (79) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1867 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1015 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9500 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1867 СПБ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность PF62 RB ННР
Цена
Россия 2 копейки 1867 СПБ на аукционе Via - May 27, 2024
Продавец Via
Дата 27 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1867 СПБ на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 46 EUR
Россия 2 копейки 1867 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 2 копейки 1867 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC PL
Цена
215 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Россия 2 копейки 1867 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 2 копейки 1867 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1867 СПБ на аукционе Rauch - April 7, 2024
Продавец Rauch
Дата 7 апреля 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1867 СПБ на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1867 СПБ на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1867 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 2 копейки 1867 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1867 СПБ на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1867 СПБ на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 2 копейки 1867 СПБ на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
Россия 2 копейки 1867 СПБ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 2 копейки 1867 СПБ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
Россия 2 копейки 1867 СПБ на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность MS65 RB NGC
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Россия 2 копейки 1867 СПБ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 2 копейки 1867 СПБ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
Россия 2 копейки 1867 СПБ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1867 СПБ на аукционе MS67 - June 28, 2023
Продавец MS67
Дата 28 июня 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1867 СПБ на аукционе Александр - June 7, 2023
Россия 2 копейки 1867 СПБ на аукционе Александр - June 7, 2023
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1867 СПБ на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1867 СПБ на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Россия 2 копейки 1867 СПБ на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
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Россия 2 копейки 1867 СПБ на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Россия 2 копейки 1867 СПБ на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1867 СПБ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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