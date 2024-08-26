Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1867 года СПБ "Тип 1867-1881" (Россия, Александр II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,56 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 2 копейки
- Год 1867
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (79) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1867 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1015 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9500 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AB Philea & Myntkompaniet (1)
- AURORA (8)
- Coins.ee (4)
- COINSNET (1)
- Goldberg (2)
- Heritage (4)
- Höhn (1)
- Katz (1)
- Künker (4)
- MS67 (2)
- MUNZE (1)
- Numimarket (1)
- Rare Coins (7)
- Rauch (6)
- Roma Numismatics (1)
- Russiancoin (2)
- SINCONA (2)
- Stack's (1)
- Universum Coins GmbH (1)
- Via (2)
- WAG (6)
- Александр (4)
- Денга1700 (3)
- Империя (2)
- Имперская монета (1)
- Монеты и Медали (4)
- Русское Наследие (7)
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC PL
Цена
215 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rauch
Дата 7 апреля 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 28 июня 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где продать?
Для продажи 2 копейки 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск