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10 копеек 1867 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 10 копеек 1867 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 10 копеек 1867 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 1,8 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,445,092

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1867
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (91)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1867 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6548 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 7000 RUB
Россия 10 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 800 RUB
Россия 10 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 10 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - July 6, 2023
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе MS67 - March 29, 2023
Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия 10 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU58
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Россия 10 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность XF
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Россия 10 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Империя - November 10, 2022
Продавец Империя
Дата 10 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Россия 10 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - August 27, 2022
Россия 10 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - August 27, 2022
Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS62
Цена
Россия 10 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Империя - July 21, 2022
Продавец Империя
Дата 21 июля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия 10 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - March 2, 2022
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия 10 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность MS60
Цена
Где купить?
Россия 10 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS62 NGC
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1867 "Серебро 500 пробы (биллон)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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