10 копеек 1867 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1867 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6548 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2009.

Сохранность PROOF (1) UNC (47) AU (20) XF (16) VF (3) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS67 (1) MS65 (3) MS64 (13) MS63 (8) MS62 (7) MS60 (4) AU58 (1) AU55 (2) AU53 (5) AU50 (2) XF40 (1) Сервис NGC (15) ННР (2)

Продавец Все фирмы

AURORA (13)

Heritage (1)

Katz (8)

Künker (1)

MS67 (2)

MUNZE (5)

Niemczyk (2)

Numedux (1)

Numimarket (1)

Numisbalt (1)

Rare Coins (6)

RedSquare (2)

Russiancoin (1)

SINCONA (2)

Stack's (1)

Александр (11)

Денга1700 (1)

Империя (3)

Имперская монета (23)

Монеты и Медали (2)

НИКО (1)

Русский Нумизматический Дом (3)