Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные монеты 10 копеек Александра II - Россия
10 копеек 1856-1858
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1856 СПБ ФБ 1,940,003 - 0 861857 СПБ ФБ 3,110,003 - 0 2001858 СПБ ФБ 2,600,006 - 0 131
10 копеек 1859-1860
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1859 СПБ ФБ 3,920,005 R 0 1901860 СПБ ФБ 580,001 R 0 25
10 копеек 1860-1866Серебро 750 пробы
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1860 СПБ ФБ Орел больше 2,810,003 - 0 941860 СПБ ФБ Орел меньше 2,810,003 - 0 291861 СПБ ФБ 5,660,008 - 1 721861 СПБ МИ - R 0 221861 СПБ Без инициалов минцмейстера 19,300,000 - 0 4131861 СПБ Без инициалов минцмейстера. Гурт точками 19,300,000 R2 0 831861 СПБ HI Новодел - R4 0 01862 СПБ МИ 5,800,009 - 1 1171863 СПБ АБ 5,750,003 - 0 841864 СПБ НФ 3,740,013 - 1 681865 СПБ НФ 3,886,513 - 1 721866 СПБ НФ 2,532,506 - 1 401866 СПБ НІ - - 0 8
10 копеек 1867-1881Серебро 500 пробы (биллон)
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1867 СПБ HI 6,445,092 - 1 911868 СПБ HI 4,740,003 - 0 571869 СПБ HI 3,710,003 - 1 731870 СПБ HI 3,310,005 - 1 521871 СПБ HI 4,194,963 - 1 741872 СПБ HI 2,130,003 - 0 401873 СПБ HI 2,620,004 - 0 481874 СПБ HI 2,520,003 - 0 301875 СПБ HI 3,590,003 - 0 501876 СПБ HI 4,900,005 - 0 621877 СПБ HI 2,090,003 - 1 351877 СПБ НФ - R 0 61878 СПБ НI 6,920,006 R1 0 111878 СПБ НФ - - 1 671879 СПБ НФ 6,890,005 - 1 1071880 СПБ НФ 6,740,008 - 0 601881 СПБ НФ 2,950,011 - 1 16
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