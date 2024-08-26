Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1880 года СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 1,8 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,740,008
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 10 копеек
- Год 1880
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (60)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1880 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22229 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2500 USD. Торги состоялись 14 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AB Philea & Myntkompaniet (1)
- Coins.ee (1)
- COINSNET (1)
- Haljak Coin Auction (1)
- Heritage (2)
- Katz (7)
- MS67 (2)
- MUNZE (2)
- New York Sale (1)
- Niemczyk (1)
- Numisor (2)
- Pesek Auctions (1)
- Rare Coins (8)
- Rauch (1)
- RedSquare (1)
- Russiancoin (1)
- SINCONA (1)
- Stack's (1)
- Александр (7)
- Денга1700 (1)
- Империя (6)
- Имперская монета (9)
- Монеты и Медали (1)
- Русский Нумизматический Дом (1)
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 3103 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
135 $
Цена в валюте аукциона 12500 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS65 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность PF66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 10 копеек 1880 "Серебро 500 пробы (биллон)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск