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10 копеек 1880 года СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 10 копеек 1880 года СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 10 копеек 1880 года СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 1,8 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,740,008

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1880
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (60)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1880 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22229 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2500 USD. Торги состоялись 14 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 11, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 10 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 3103 RUB
Россия 10 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 10 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
135 $
Цена в валюте аукциона 12500 RUB
Россия 10 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Империя - December 16, 2023
Продавец Империя
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Россия 10 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 10 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Россия 10 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Россия 10 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Денга1700 - February 19, 2022
Россия 10 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Денга1700 - February 19, 2022
Продавец Денга1700
Дата 19 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Heritage - October 21, 2021
Россия 10 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Heritage - October 21, 2021
Продавец Heritage
Дата 21 октября 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Россия 10 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия 10 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - August 28, 2021
Россия 10 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - August 28, 2021
Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1880 "Серебро 500 пробы (биллон)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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