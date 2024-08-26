10 копеек 1880 года СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1880 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22229 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2500 USD. Торги состоялись 14 января 2023.

Сохранность PROOF (2) UNC (22) AU (19) XF (10) VF (4) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS66 (1) MS65 (4) MS64 (7) MS63 (6) MS62 (1) MS61 (1) AU58 (1) AU55 (1) XF45 (4) VF35 (2) PF66 (2) Сервис NGC (10) ННР (5) PCGS (3)

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