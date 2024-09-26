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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1880 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 рублей 1880 СПБ НФ
Средняя цена 1800 $
Продажи
1 152
Аверс
Реверс
3 рубля 1880 СПБ НФ
Средняя цена 3900 $
Продажи
1 92

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1880 СПБ НФ
Средняя цена 580 $
Продажи
0 303
Аверс
Реверс
Полтина 1880 СПБ НФ
Средняя цена 720 $
Продажи
1 145
Аверс
Реверс
25 копеек 1880 СПБ НФ
Средняя цена 330 $
Продажи
1 194
Аверс
Реверс
20 копеек 1880 СПБ НФ
Средняя цена 250 $
Продажи
1 200
Аверс
Реверс
15 копеек 1880 СПБ НФ Серебро 500 пробы (биллон)
Средняя цена 220 $
Продажи
1 60
Аверс
Реверс
10 копеек 1880 СПБ НФ Серебро 500 пробы (биллон)
Средняя цена 45 $
Продажи
0 60
Аверс
Реверс
5 копеек 1880 СПБ НФ Серебро 500 пробы (биллон)
Средняя цена 190 $
Продажи
1 60

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1880 СПБ
Средняя цена 360 $
Продажи
0 126
Аверс
Реверс
3 копейки 1880 СПБ
Средняя цена 200 $
Продажи
1 56
Аверс
Реверс
2 копейки 1880 СПБ
Средняя цена 250 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
1 копейка 1880 СПБ
Средняя цена 150 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
1/2 копейки 1880 СПБ
Средняя цена 95 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
1/4 копейки 1880 СПБ
Средняя цена 27000 $
Продажи
0 3
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