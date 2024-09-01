Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 рубля 1880 года СПБ НФ (Россия, Александр II)
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,93 гр
- Чистого золота (0,1159 oz) 3,6038 гр
- Диаметр 19,7 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 100,007
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 3 рубля
- Год 1880
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (92)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1880 года со знаком СПБ НФ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 115 проданному на аукционе Империя за 440000 RUB. Торги состоялись 12 декабря 2008.
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS61 RNGA
Цена
2472 $
Цена в валюте аукциона 220000 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
5663 $
Цена в валюте аукциона 5250 EUR
Продавец Varesi
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 6 июля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность MS63 RNGA
Цена
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