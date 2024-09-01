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3 рубля 1880 года СПБ НФ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 3 рубля 1880 года СПБ НФ - цена золотой монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 3 рубля 1880 года СПБ НФ - цена золотой монеты - Россия, Александр II

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,93 гр
  • Чистого золота (0,1159 oz) 3,6038 гр
  • Диаметр 19,7 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 100,007

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 3 рубля
  • Год 1880
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (92)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1880 года со знаком СПБ НФ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 115 проданному на аукционе Империя за 440000 RUB. Торги состоялись 12 декабря 2008.

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Россия 3 рубля 1880 СПБ НФ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS61 RNGA
Цена
2472 $
Цена в валюте аукциона 220000 RUB
Россия 3 рубля 1880 СПБ НФ на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
5663 $
Цена в валюте аукциона 5250 EUR
Россия 3 рубля 1880 СПБ НФ на аукционе RedSquare - April 21, 2024
Россия 3 рубля 1880 СПБ НФ на аукционе RedSquare - April 21, 2024
Продавец RedSquare
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия 3 рубля 1880 СПБ НФ на аукционе Varesi - September 20, 2023
Продавец Varesi
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 рубля 1880 СПБ НФ на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1880 СПБ НФ на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Россия 3 рубля 1880 СПБ НФ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 3 рубля 1880 СПБ НФ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Россия 3 рубля 1880 СПБ НФ на аукционе Universum Coins GmbH - July 6, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 6 июля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1880 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 3 рубля 1880 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 рубля 1880 СПБ НФ на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 3 рубля 1880 СПБ НФ на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 3 рубля 1880 СПБ НФ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 3 рубля 1880 СПБ НФ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS62 RNGA
Цена
Россия 3 рубля 1880 СПБ НФ на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 3 рубля 1880 СПБ НФ на аукционе Künker - September 27, 2022
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 рубля 1880 СПБ НФ на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Россия 3 рубля 1880 СПБ НФ на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 рубля 1880 СПБ НФ на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Россия 3 рубля 1880 СПБ НФ на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 рубля 1880 СПБ НФ на аукционе Русское Наследие - April 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Россия 3 рубля 1880 СПБ НФ на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Россия 3 рубля 1880 СПБ НФ на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1880 СПБ НФ на аукционе Katz - November 8, 2020
Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 рубля 1880 СПБ НФ на аукционе Русское Наследие - September 26, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность MS63 RNGA
Цена
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Россия 3 рубля 1880 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Россия 3 рубля 1880 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность MS61
Цена
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Где купить?
Россия 3 рубля 1880 СПБ НФ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 3 рубля 1880 СПБ НФ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 3 рубля 1880 СПБ НФ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 3 рубля 1880 СПБ НФ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2024
Сохранность MS63 NGC
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Где продать?

Для продажи 3 рубля 1880 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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