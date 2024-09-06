Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1880 года СПБ (Россия, Александр II)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 16,38 гр
- Диаметр 32,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 15,355,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 копеек
- Год 1880
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (126)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1880 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 154 проданному на аукционе AURORA за 600000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 150 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS61
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 26 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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