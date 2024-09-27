Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1880 года СПБ (Россия, Александр II)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,28 гр
- Диаметр 21,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,730,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1 копейка
- Год 1880
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1880 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1332 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1300 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Дата 10 ноября 2023
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Дата 15 октября 2023
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Сохранность MS64 BN NGC
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Сохранность MS65 BN CGC
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Сохранность UNC
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Сохранность XF45
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Дата 9 декабря 2020
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Сохранность Нет оценки
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Дата 24 марта 2020
Сохранность AU55
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