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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1880 года СПБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1 копейка 1880 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1 копейка 1880 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,28 гр
  • Диаметр 21,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,730,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1880
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1880 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1332 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1300 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1880 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 копейка 1880 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
277 $
Цена в валюте аукциона 255 EUR
Россия 1 копейка 1880 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 320 RUB
Россия 1 копейка 1880 СПБ на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 1 копейка 1880 СПБ на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1880 СПБ на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Россия 1 копейка 1880 СПБ на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1880 СПБ на аукционе Klondike Auction - November 10, 2023
Продавец Klondike Auction
Дата 10 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1880 СПБ на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1880 СПБ на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1880 СПБ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1880 СПБ на аукционе MUNZE - January 18, 2023
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность MS65 BN CGC
Цена
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Россия 1 копейка 1880 СПБ на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1880 СПБ на аукционе AURORA - March 2, 2022
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1880 СПБ на аукционе Katz - December 29, 2021
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность AU
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Россия 1 копейка 1880 СПБ на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 1 копейка 1880 СПБ на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность UNC
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Россия 1 копейка 1880 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1880 СПБ на аукционе Александр - April 7, 2021
Россия 1 копейка 1880 СПБ на аукционе Александр - April 7, 2021
Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 копейка 1880 СПБ на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Россия 1 копейка 1880 СПБ на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность AU58
Цена
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Россия 1 копейка 1880 СПБ на аукционе Денга1700 - January 28, 2021
Россия 1 копейка 1880 СПБ на аукционе Денга1700 - January 28, 2021
Продавец Денга1700
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1880 СПБ на аукционе Александр - December 9, 2020
Россия 1 копейка 1880 СПБ на аукционе Александр - December 9, 2020
Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 копейка 1880 СПБ на аукционе Russiancoin - October 1, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1880 СПБ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 1 копейка 1880 СПБ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность AU55
Цена
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Россия 1 копейка 1880 СПБ на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1880 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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