Монеты и Медали
Описание фирмы
- Название Монеты и Медали
- Страна Россия
- Год основания 1993
- Статус Действующая организация
- Официальная страница https://numismat.ru/
Офис в Москве
- Страна Россия
- Город Москва
- Адрес Страстной б-р, д. 4/3, стр. 3, офис 45
- Телефон +7 (495) 694-54-69
- Email info@numismat.ru
Аукционы
Обложка Дата Описание Лотов Сумма продаж
12 апреля 2025 Аукцион №164 «Коллекционные русские монеты и медали» 509 2,537,925 $
11 апреля 2025 Интернет аукцион № 59 «Нумизматический аукцион» 1274 281,894 $
15 марта 2025 Аукцион №163 «Коллекция банкнот. Часть 10» 607 844,737 $
14 марта 2025 Интернет аукцион № 58 «Боны и ценные бумаги» 1085 258,352 $
24 января 2025 Интернет-аукцион 57 «Зимний нумизматический аукцион» 1499 722,682 $
13 декабря 2024 Интернет аукцион № 56 «Советский» 1527 262,092 $
30 ноября 2024 Аукцион №162 «Награды России» 504 1,412,444 $
29 ноября 2024 Интернет аукцион № 55 «Награды России и мира» 744 134,469 $
9 ноября 2024 Аукцион 161 317 222,602 $
8 ноября 2024 Интернет-аукцион 54. Боны и ценные бумаги 1053 83,998 $
12 октября 2024 Аукцион 160 654 2,684,731 $
11 октября 2024 Интернет-аукцион 53 938 227,159 $
20 сентября 2024 Интернет-аукцион 52 1476 118,101 $
13 июля 2024 Аукцион 159 655 510,325 $
12 июля 2024 Интернет-аукцион 51 950 58,803 $
28 июня 2024 Интернет-аукцион 50 1690 372,864 $
7 июня 2024 Интернет-аукцион 49 1730 282,517 $
25 мая 2024 Аукцион 158 391 1,435,389 $
24 мая 2024 Интернет-аукцион 48 1012 224,526 $
13 апреля 2024 Аукцион 157 378 1,165,507 $