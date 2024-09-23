Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1880 года СПБ (Россия, Александр II)
Фотография: Münzen Gut-Lynt GmbH
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,56 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,525,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 2 копейки
- Год 1880
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1880 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1331 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1200 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
737 $
Цена в валюте аукциона 67500 RUB
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 25 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность MS60
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 26 мая 2020
Сохранность MS65 RB ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS65
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 15 мая 2018
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Империя
Дата 13 февраля 2016
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 копейки 1880 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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