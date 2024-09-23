Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1880 года СПБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 2 копейки 1880 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 2 копейки 1880 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Münzen Gut-Lynt GmbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,56 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,525,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1880
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1880 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1331 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1200 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (3)
  • Heritage (1)
  • Künker (1)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Nomisma (1)
  • Rare Coins (1)
  • RedSquare (2)
  • Roma Numismatics (1)
  • Russiancoin (1)
  • Александр (2)
  • Империя (2)
  • Имперская монета (3)
Россия 2 копейки 1880 СПБ на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
586 $
Цена в валюте аукциона 52500 RUB
Россия 2 копейки 1880 СПБ на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
737 $
Цена в валюте аукциона 67500 RUB
Россия 2 копейки 1880 СПБ на аукционе Nomisma - January 28, 2024
Продавец Nomisma
Дата 28 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1880 СПБ на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1880 СПБ на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1880 СПБ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1880 СПБ на аукционе Russiancoin - March 25, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 25 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1880 СПБ на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Россия 2 копейки 1880 СПБ на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность MS65 RB ННР
Цена
Россия 2 копейки 1880 СПБ на аукционе RedSquare - December 6, 2020
Продавец RedSquare
Дата 6 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1880 СПБ на аукционе Александр - September 30, 2020
Россия 2 копейки 1880 СПБ на аукционе Александр - September 30, 2020
Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1880 СПБ на аукционе Александр - August 26, 2020
Россия 2 копейки 1880 СПБ на аукционе Александр - August 26, 2020
Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность MS63
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1880 СПБ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 2 копейки 1880 СПБ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность MS60
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1880 СПБ на аукционе RedSquare - May 26, 2020
Россия 2 копейки 1880 СПБ на аукционе RedSquare - May 26, 2020
Продавец RedSquare
Дата 26 мая 2020
Сохранность MS65 RB ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1880 СПБ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS65
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1880 СПБ на аукционе Имперская монета - May 15, 2018
Россия 2 копейки 1880 СПБ на аукционе Имперская монета - May 15, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 15 мая 2018
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1880 СПБ на аукционе Империя - February 13, 2016
Продавец Империя
Дата 13 февраля 2016
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1880 СПБ на аукционе Империя - September 26, 2015
Продавец Империя
Дата 26 сентября 2015
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
Россия 2 копейки 1880 СПБ на аукционе Heritage - September 11, 2012
Россия 2 копейки 1880 СПБ на аукционе Heritage - September 11, 2012
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1880 СПБ на аукционе Künker - January 27, 2010
Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1880 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра II Монеты России 1880 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 2 копейки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск