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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1880 года СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 15 копеек 1880 года СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 15 копеек 1880 года СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 19,85 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 11,655,008

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1880
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (60)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1880 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1497 проданному на аукционе SINCONA AG за 2900 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 15 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 15 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
837 $
Цена в валюте аукциона 75000 RUB
Россия 15 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 43 EUR
Россия 15 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 15 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 15 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 15 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS66 ННР
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Россия 15 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
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Россия 15 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - July 6, 2023
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность MS65 NGC
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Россия 15 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность AU
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Россия 15 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русское Наследие - January 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 января 2023
Сохранность XF45 RNGA
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Россия 15 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
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Россия 15 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Россия 15 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
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Россия 15 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 15 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность XF45
Цена
Россия 15 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе RedSquare - July 16, 2022
Продавец RedSquare
Дата 16 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 15 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 15 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Россия 15 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия 15 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
Россия 15 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе MS67 - May 26, 2022
Продавец MS67
Дата 26 мая 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 15 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где купить?
Россия 15 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS63 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1880 "Серебро 500 пробы (биллон)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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