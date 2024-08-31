15 копеек 1880 года СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1880 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1497 проданному на аукционе SINCONA AG за 2900 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность PROOF (1) UNC (31) AU (8) XF (13) VF (3) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS67 (2) MS66 (4) MS65 (5) MS64 (2) MS63 (9) MS62 (1) AU58 (1) XF45 (4) XF40 (3) VF35 (2) DETAILS (1) Сервис NGC (23) ННР (1) RNGA (1) PCGS (1)

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