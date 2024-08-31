Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1880 года СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 2,7 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 19,85 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 11,655,008
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 15 копеек
- Год 1880
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (60)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1880 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1497 проданному на аукционе SINCONA AG за 2900 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
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Дата 28 января 2024
Сохранность UNC
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Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS66 ННР
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Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
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Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность AU
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Дата 8 января 2023
Сохранность XF45 RNGA
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
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Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность AU
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Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец MS67
Дата 26 мая 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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