Редкие Монеты
Описание фирмы
- Название Редкие Монеты
- Страна Россия
- Год основания 2013
- Статус Действующая организация
- Официальная страница https://rarecoins.ru/
Офис в Москве
- Страна Россия
- Город Москва
- Адрес Дмитровский переулок, дом 9
- Телефон +7 (499) 703–41-35
- Email info@rarecoins.ru
Аукционы
Обложка Дата Описание Лотов Сумма продаж
20 апреля 2025 Аукцион 61 интернет 812 202,806 $
19 апреля 2025 Аукцион 61 интернет 708 106,304 $
18 апреля 2025 Аукцион 61 интернет 521 161,276 $
29 марта 2025 Аукцион 44 очный 1075 1,060,880 $
5 марта 2025 Аукцион 60 интернет 623 57,760 $
26 февраля 2025 Аукцион 59 интернет 579 13,558 $
16 февраля 2025 Аукцион 58 интернет 734 38,267 $
15 февраля 2025 Аукцион 58 интернет 727 115,585 $
22 декабря 2024 Аукцион 57 758 50,208 $
21 декабря 2024 Аукцион 57 719 159,411 $
20 декабря 2024 Аукцион 57 676 94,269 $
7 декабря 2024 Аукцион 43 очный 1087 1,159,401 $
1 декабря 2024 Аукцион 56 интернет 573 11,698 $
10 ноября 2024 Аукцион 55 интернет 628 42,222 $
27 октября 2024 Аукцион 54 интернет 874 53,588 $
26 октября 2024 Аукцион 54 интернет 844 87,703 $
5 октября 2024 Аукцион 42 очный 1051 1,278,181 $
8 сентября 2024 Аукцион 53 интернет 705 65,917 $
7 сентября 2024 Аукцион 53 интернет 751 141,652 $
1 сентября 2024 Аукцион 52 интернет 597 17,963 $