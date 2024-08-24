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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные монеты 15 копеек Александра II - Россия

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15 копеек 1859-1860

Особый орел
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1859 СПБ ФБ - Un 0 01860 СПБ ФБ 4,480,003 R 0 177
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15 копеек 1860-1866

Серебро 750 пробы
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1860 СПБ ФБ 4,480,003 - 0 331861 СПБ ФБ 10,120,008 - 1 1001861 СПБ МИ - R 0 291861 СПБ Без инициалов минцмейстера 13,300,000 - 1 2251861 СПБ HI NaN 0 11862 СПБ МИ 10,000,009 - 1 1161863 СПБ АБ 9,960,003 - 1 651864 СПБ НФ 10,715,008 - 1 1151865 СПБ НФ 10,703,063 - 1 971866 СПБ НФ 6,329,306 - 0 281866 СПБ НІ - - 0 34
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15 копеек 1867-1881

Серебро 500 пробы (биллон)
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1867 СПБ HI 8,720,011 - 0 461868 СПБ HI 7,460,003 - 0 431869 СПБ HI 8,120,003 - 0 501870 СПБ HI 9,380,005 - 0 621871 СПБ HI 9,460,003 - 1 381872 СПБ HI 5,880,003 - 0 241873 СПБ HI 7,960,004 - 0 541874 СПБ HI 6,960,003 - 1 531875 СПБ HI 7,480,003 - 1 361876 СПБ HI 9,760,005 - 1 571877 СПБ HI 4,360,003 - 0 221877 СПБ НФ - R 0 71878 СПБ НФ 11,155,006 - 1 511879 СПБ НФ 12,405,005 - 1 881880 СПБ НФ 11,655,008 - 1 601881 СПБ НФ 4,900,011 - 0 18
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