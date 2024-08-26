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15 копеек 1868 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 15 копеек 1868 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 15 копеек 1868 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Александр

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 19,85 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,460,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1868
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1868 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 100 проданному на аукционе Русское Наследие за 135000 RUB. Торги состоялись 22 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия 15 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
1517 $
Цена в валюте аукциона 135000 RUB
Россия 15 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 15 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе MUNZE - May 31, 2023
Россия 15 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе MUNZE - May 31, 2023
Продавец MUNZE
Дата 31 мая 2023
Сохранность AU DETAILS CGC
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 1700 RUB
Россия 15 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 15 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 15 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Russiancoin - April 28, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 28 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 15 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - March 2, 2022
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Россия 15 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность MS62
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Россия 15 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Россия 15 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность VF30
Цена
Россия 15 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Россия 15 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - February 10, 2021
Россия 15 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - February 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 февраля 2021
Сохранность VF35
Цена
Россия 15 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Russiancoin - January 28, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 15 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе New York Sale - January 13, 2021
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Россия 15 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 ноября 2020
Сохранность VF30
Цена
Россия 15 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Россия 15 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность XF
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Россия 15 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 15 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU58
Цена
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Россия 15 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе COINSNET - May 24, 2020
Россия 15 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе COINSNET - May 24, 2020
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2020
Сохранность UNC
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Россия 15 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Россия 15 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность AU58
Цена
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Где продать?

Для продажи 15 копеек 1868 "Серебро 500 пробы (биллон)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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