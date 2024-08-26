15 копеек 1868 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1868 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 100 проданному на аукционе Русское Наследие за 135000 RUB. Торги состоялись 22 июня 2024.

Сохранность UNC (14) AU (10) XF (6) VF (8) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) MS66 (1) MS65 (3) MS64 (2) MS62 (5) AU58 (3) VF35 (2) VF30 (2) DETAILS (1) Сервис NGC (10) CGC (1)

Продавец Все фирмы

AURORA (9)

COINSNET (2)

Katz (4)

MS67 (2)

MUNZE (2)

New York Sale (3)

Rare Coins (3)

Russiancoin (2)

Universum Coins GmbH (1)

Александр (1)

Знак (1)

Имперская монета (9)

НИКО (3)

Русское Наследие (1)