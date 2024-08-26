Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1868 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 2,7 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 19,85 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,460,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 15 копеек
- Год 1868
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1868 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 100 проданному на аукционе Русское Наследие за 135000 RUB. Торги состоялись 22 июня 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
1517 $
Цена в валюте аукциона 135000 RUB
Продавец MUNZE
Дата 31 мая 2023
Сохранность AU DETAILS CGC
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 1700 RUB
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 28 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 13 января 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU58
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
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