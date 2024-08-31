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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1868 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 рублей 1868 СПБ НI
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 185

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1868 СПБ НІ
Средняя цена 860 $
Продажи
0 314
Аверс
Реверс
Полтина 1868 СПБ HI
Средняя цена 3600 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
25 копеек 1868 СПБ НІ
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
20 копеек 1868 СПБ НІ
Средняя цена 25 $
Продажи
0 116
Аверс
Реверс
15 копеек 1868 СПБ HI Серебро 500 пробы (биллон)
Средняя цена 210 $
Продажи
0 43
Аверс
Реверс
10 копеек 1868 СПБ HI Серебро 500 пробы (биллон)
Средняя цена 110 $
Продажи
0 57
Аверс
Реверс
5 копеек 1868 СПБ HI Серебро 500 пробы (биллон)
Средняя цена 280 $
Продажи
0 77

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1868 ЕМ
Средняя цена 270 $
Продажи
0 59
Аверс
Реверс
5 копеек 1868 СПБ
Средняя цена 240 $
Продажи
0 57
Аверс
Реверс
3 копейки 1868 ЕМ
Средняя цена 100 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
3 копейки 1868 СПБ
Средняя цена 580 $
Продажи
1 33
Аверс
Реверс
2 копейки 1868 ЕМ
Средняя цена 40 $
Продажи
1 52
Аверс
Реверс
2 копейки 1868 СПБ
Средняя цена 470 $
Продажи
1 26
Аверс
Реверс
1 копейка 1868 ЕМ
Средняя цена 110 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
1 копейка 1868 СПБ
Средняя цена 230 $
Продажи
1 46
Аверс
Реверс
1/2 копейки 1868 ЕМ
Средняя цена 120 $
Продажи
1 63
Аверс
Реверс
1/2 копейки 1868 СПБ
Средняя цена 330 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
1/4 копейки 1868 ЕМ
Средняя цена 50 $
Продажи
0 107
Аверс
Реверс
1/4 копейки 1868 СПБ
Средняя цена 150 $
Продажи
1 34
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