2 копейки 1868 года ЕМ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1868 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30935 проданному на аукционе Stack's Bowers за 688 USD. Торги состоялись 5 августа 2014.

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