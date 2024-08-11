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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1868 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 2 копейки 1868 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 2 копейки 1868 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: RND

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,83 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 18,200,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1868
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (52) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1868 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30935 проданному на аукционе Stack's Bowers за 688 USD. Торги состоялись 5 августа 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1868 ЕМ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1868 ЕМ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1868 ЕМ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 2 копейки 1868 ЕМ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Россия 2 копейки 1868 ЕМ на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Россия 2 копейки 1868 ЕМ на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1868 ЕМ на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1868 ЕМ на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1868 ЕМ на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1868 ЕМ на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 2 копейки 1868 ЕМ на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1868 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1868 ЕМ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 2 копейки 1868 ЕМ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1868 ЕМ на аукционе Александр - September 27, 2023
Россия 2 копейки 1868 ЕМ на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1868 ЕМ на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Россия 2 копейки 1868 ЕМ на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1868 ЕМ на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1868 ЕМ на аукционе Russiancoin - July 6, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1868 ЕМ на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 2 копейки 1868 ЕМ на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF45
Цена
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Россия 2 копейки 1868 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1868 ЕМ на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1868 ЕМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 2 копейки 1868 ЕМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1868 ЕМ на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1868 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 2 копейки 1868 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
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Где купить?
Россия 2 копейки 1868 ЕМ на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS62 BN NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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