Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1868 года ЕМ (Россия, Александр II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,83 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 18,200,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 2 копейки
- Год 1868
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (52) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1868 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30935 проданному на аукционе Stack's Bowers за 688 USD. Торги состоялись 5 августа 2014.
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Дата 28 марта 2024
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Дата 29 февраля 2024
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Дата 24 декабря 2023
Сохранность MS61 BN ННР
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Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
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Дата 27 сентября 2023
Сохранность MS61 BN ННР
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Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
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Дата 16 августа 2023
Сохранность VF
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Дата 5 июля 2023
Сохранность XF45
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Сохранность VF
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