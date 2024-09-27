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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1868 года СПБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 3 копейки 1868 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 3 копейки 1868 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,83 гр
  • Диаметр 28,4 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 909,500

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1868
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1868 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 117 проданному на аукционе AURORA за 230000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1868 СПБ на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 3 копейки 1868 СПБ на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
112 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Россия 3 копейки 1868 СПБ на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
1076 $
Цена в валюте аукциона 100000 RUB
Россия 3 копейки 1868 СПБ на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 3 копейки 1868 СПБ на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Россия 3 копейки 1868 СПБ на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1868 СПБ на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1868 СПБ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS64 RB ННР
Цена
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Россия 3 копейки 1868 СПБ на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 3 копейки 1868 СПБ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 3 копейки 1868 СПБ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1868 СПБ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS63
Цена
Россия 3 копейки 1868 СПБ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 3 копейки 1868 СПБ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 копейки 1868 СПБ на аукционе Stephen Album - April 11, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1868 СПБ на аукционе Александр - April 5, 2023
Россия 3 копейки 1868 СПБ на аукционе Александр - April 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS64 RB NGC
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Россия 3 копейки 1868 СПБ на аукционе MUNZE - January 18, 2023
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность MS64 RB CGC
Цена
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Россия 3 копейки 1868 СПБ на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Россия 3 копейки 1868 СПБ на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1868 СПБ на аукционе Goldberg - February 14, 2022
Россия 3 копейки 1868 СПБ на аукционе Goldberg - February 14, 2022
Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2022
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1868 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS63 RB RNGA
Цена
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Россия 3 копейки 1868 СПБ на аукционе SINCONA - October 19, 2020
Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1868 СПБ на аукционе Александр - August 26, 2020
Россия 3 копейки 1868 СПБ на аукционе Александр - August 26, 2020
Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность AU55
Цена
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Россия 3 копейки 1868 СПБ на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность PF66 RB NGC
Цена
Россия 3 копейки 1868 СПБ на аукционе Rare Coins - March 25, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность AU
Цена
Где купить?
Россия 3 копейки 1868 СПБ на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS62 BN NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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