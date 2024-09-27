Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1868 года СПБ (Россия, Александр II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,83 гр
- Диаметр 28,4 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 909,500
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 3 копейки
- Год 1868
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1868 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 117 проданному на аукционе AURORA за 230000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
112 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
1076 $
Цена в валюте аукциона 100000 RUB
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS64 RB ННР
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность MS64 RB CGC
Цена
******
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2022
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS63 RB RNGA
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность AU55
Цена
******
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