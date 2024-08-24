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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Медные монеты 3 копейки Александра II - Россия

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3 копейки 1856-1859

Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1856 ЕМ 6,700,800 - 0 421857 ЕМ 4,725,867 - 0 251858 ЕМ 10,662,400 - 0 731859 ЕМ 15,821,333 - 0 66
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3 копейки 1859-1867

Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1859 ЕМ 15,821,333 - 0 841860 ЕМ 17,342,933 - 0 1041861 ЕМ 7,738,400 - 0 281862 ЕМ 10,373,867 - 0 511863 ЕМ 3,938,667 - 0 271864 ЕМ 248,000 - 0 541865 ЕМ 5,749,333 R3 0 11866 ЕМ 6,611,200 - 0 151867 ЕМ 1,785,067 - 0 18
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3 копейки 1867-1881

Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1867 ЕМ 160,000 R1 0 191867 СПБ - R 0 621868 ЕМ 6,085,833 - 0 301868 СПБ 909,500 - 1 331869 ЕМ 5,525,800 - 1 411869 СПБ 723,000 - 0 331870 ЕМ 5,017,500 - 0 241870 СПБ 79,500 R 0 111871 ЕМ 1,585,000 - 0 91871 СПБ - R3 0 01872 ЕМ 3,017,500 - 0 181873 ЕМ 4,704,167 - 0 311874 ЕМ 4,419,167 - 0 391875 ЕМ 3,595,000 - 0 201876 ЕМ 890,000 R 0 71876 СПБ 4,863,333 - 1 861877 СПБ 5,901,667 - 1 401878 СПБ 6,355,000 - 0 351879 СПБ 7,391,667 - 0 391880 СПБ 6,773,333 - 1 561881 СПБ 6,133,333 - 0 11
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3 копейки 1856-1859

Варшавский монетный двор
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1856 ВМ 416,667 - 0 651857 ВМ 21,367 R1 0 161858 ВМ 711,966 R 0 841859 ВМ 400,000 - 0 35
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3 копейки 1860-1863

Варшавский монетный двор
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1860 ВМ Екатеринбургский тип 282,982 R 0 141860 ВМ Варшавский тип 282,982 R 0 301861 ВМ 283,689 R 0 81862 ВМ 200,000 - 0 181863 ВМ 401,000 - 0 12
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