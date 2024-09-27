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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1862 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 3 копейки 1862 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 3 копейки 1862 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Coins.ee

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 15,36 гр
  • Диаметр 32,2 - 32,6 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,373,867

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1862
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (52)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1862 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 262 проданному на аукционе SINCONA AG за 675 CHF. Торги состоялись 19 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1862 ЕМ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 3 копейки 1862 ЕМ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Россия 3 копейки 1862 ЕМ на аукционе Numismática Leilões - May 28, 2024
Продавец Numismática Leilões
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Россия 3 копейки 1862 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1862 ЕМ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Россия 3 копейки 1862 ЕМ на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Россия 3 копейки 1862 ЕМ на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1862 ЕМ на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1862 ЕМ на аукционе Katz - July 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1862 ЕМ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1862 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 3 копейки 1862 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1862 ЕМ на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1862 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1862 ЕМ на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1862 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Россия 3 копейки 1862 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1862 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 3 копейки 1862 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1862 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 3 копейки 1862 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1862 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 3 копейки 1862 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1862 ЕМ на аукционе RedSquare - September 10, 2022
Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1862 ЕМ на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1862 ЕМ на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
Россия 3 копейки 1862 ЕМ на аукционе RedSquare - March 19, 2022
Продавец RedSquare
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1862 ЕМ на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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