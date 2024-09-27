Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1862 года ЕМ (Россия, Александр II)
Фотография: Coins.ee
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 15,36 гр
- Диаметр 32,2 - 32,6 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,373,867
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 3 копейки
- Год 1862
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (52)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1862 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 262 проданному на аукционе SINCONA AG за 675 CHF. Торги состоялись 19 октября 2020.
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Продавец Numismática Leilões
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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