3 копейки 1862 года ЕМ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1862 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 262 проданному на аукционе SINCONA AG за 675 CHF. Торги состоялись 19 октября 2020.

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