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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1862 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 рублей 1862 СПБ ПФ
Средняя цена 3600 $
Продажи
0 155

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1862 СПБ МИ
Средняя цена 6500 $
Продажи
0 49
Аверс
Реверс
Полтина 1862 СПБ МИ
Средняя цена 2000 $
Продажи
1 51
Аверс
Реверс
25 копеек 1862 СПБ МИ
Средняя цена 1700 $
Продажи
1 16
Аверс
Реверс
20 копеек 1862 СПБ МИ
Средняя цена 90 $
Продажи
1 270
Аверс
Реверс
15 копеек 1862 СПБ МИ Серебро 750 пробы
Средняя цена 20 $
Продажи
1 116
Аверс
Реверс
10 копеек 1862 СПБ МИ Серебро 750 пробы
Средняя цена 30 $
Продажи
1 117
Аверс
Реверс
5 копеек 1862 СПБ МИ Серебро 750 пробы
Средняя цена 240 $
Продажи
1 112

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1862 ЕМ
Средняя цена 410 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
3 копейки 1862 ЕМ
Средняя цена 55 $
Продажи
0 51
Аверс
Реверс
3 копейки 1862 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 580 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
2 копейки 1862 ЕМ
Средняя цена 35 $
Продажи
0 59
Аверс
Реверс
2 копейки 1862 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 650 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
1 копейка 1862 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена 65 $
Продажи
0 53
Аверс
Реверс
1 копейка 1862 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 140 $
Продажи
1 46
Аверс
Реверс
Денежка 1862 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена 170 $
Продажи
1 64
Аверс
Реверс
Денежка 1862 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 200 $
Продажи
1 56
Аверс
Реверс
Полушка 1862 ЕМ
Средняя цена 150 $
Продажи
0 18
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