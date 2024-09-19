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1862
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1862
Монеты России 1862 года
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Золотые монеты
5 рублей 1862 СПБ ПФ
Средняя цена
3600 $
Продажи
0
155
Пробные монеты
1 рубль 1862 СПБ МИ
Средняя цена
6500 $
Продажи
0
49
Полтина 1862 СПБ МИ
Средняя цена
2000 $
Продажи
1
51
25 копеек 1862 СПБ МИ
Средняя цена
1700 $
Продажи
1
16
20 копеек 1862 СПБ МИ
Средняя цена
90 $
Продажи
1
270
15 копеек 1862 СПБ МИ Серебро 750 пробы
Средняя цена
20 $
Продажи
1
116
10 копеек 1862 СПБ МИ Серебро 750 пробы
Средняя цена
30 $
Продажи
1
117
5 копеек 1862 СПБ МИ Серебро 750 пробы
Средняя цена
240 $
Продажи
1
112
Медные монеты
5 копеек 1862 ЕМ
Средняя цена
410 $
Продажи
0
42
3 копейки 1862 ЕМ
Средняя цена
55 $
Продажи
0
51
3 копейки 1862 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена
580 $
Продажи
0
18
2 копейки 1862 ЕМ
Средняя цена
35 $
Продажи
0
59
2 копейки 1862 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена
650 $
Продажи
0
41
1 копейка 1862 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена
65 $
Продажи
0
53
1 копейка 1862 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена
140 $
Продажи
1
46
Денежка 1862 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена
170 $
Продажи
1
64
Денежка 1862 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена
200 $
Продажи
1
56
Полушка 1862 ЕМ
Средняя цена
150 $
Продажи
0
18
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1699-1991
Категория
Зактрыть
???
Россия
Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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